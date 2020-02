Skodálatos makói tavaszvárás

Idén először tartottak télűző minitalálkozót a makói Skodások. Tucatnyian jöttek el a Hollósy Kornélia utcai parkolóba, és kiderült: a márka népszerűsége töretlen.

– Ez egy megbízható autó ráadásul az újabbak kimondottan szépek is – mondta Kómár Mátyás, egy tűzpiros Skoda büszke tulajdonosa. Ő volt az, aki – most első ízben – megszervezte a helyi és környékbeli Skodások tavaszváró minitalálkozóját a Maros-parti városban. A pár órás – mint az esemény facebook-oldalán maguk nevezték, skodálatos – összejövetelre mintegy tucatnyian jöttek el szerte a megyéből. – Ez egy jó kis társaság. Megbeszéljük a múlt évi élményeket és az idei terveket, hiszen sokfelé járunk autós találkozókra, túrákra – mondta Kómár. Hozzátette: természetesen részt szoktak venni a Volkswagen-konszern találkozóin is, hiszen ehhez a csoporthoz tartozik a márka. Idén nyáron már a tizedik ilyen összejövetelt fogják megtartani a Maros-parton.

A tavaszi találkozóra a legérdekesebb járgánnyal a szegedi Szentesi Ferenc érkezett, aki civilben távközlési szerelő, és nem mellesleg a Skoda-rajongók több ezer tagot számláló országos klubjának rendezvényfelelőse. – Ez egy Skoda Rapid, amit a nyolcvanas években gyártottak, és amiből különböző változatokban mindössze 40 ezer körüli példány készült. Csongrád megyében alig néhány van belőle – mondta az autóról. Az övé 33 éves; egy hófehér, kétajtós sportkocsiról van szó, amit 5 sebességes váltóval és a maga korában korszerű motorral szereltek föl. – Az öreg Skoda nem csak autó, hanem életérzés – hangsúlyozta. – Ezekkel hosszú távra is el lehet menni, az újak akár a világból kimennek. Nem véletlenül drágák, igazi német minőséget képviselnek.