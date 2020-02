Sokan bliccelnek a szegedi járatokon

Majdnem 18 millió 500 ezer forintja jött be a Szeged Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, amióta ők bírságolnak a tömegközlekedési járatokon. Aki nem fizet, nem ússza meg, végrehajtást indítanak ellene.

Tavaly július 1-től már nem a Dakört, hanem a Szeged Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ellenőrzi az utasokat a tö­megközlekedési eszközökön. A legfrissebb adatok szerint sokan vannak, akik bliccelnek, és a lógósok körülbelül fele nem fizeti be a pótdíjat. Makrai László, az SZKHT ügyvezető igazgatója a Délmagyarországnak elmondta, hogy tavaly óta összesen 10 ezer 527 pótdíjazási eljárást indítottak, amelyből 18 millió 436 ezer forint pótdíjbevételük lett.

Az ügyvezető igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a megbírságoltak közül 5281-en fizették be a pótdíjat, 5246 darab bírság viszont nem folyt be a céghez. Aki nem fi­­zet, egyébként elvileg nem úszhat­­ja meg, ellene végrehajtási eljárást indítanak.

Közben az is kiderült, hogy rekordot döntött a MÁV bliccelésből származó bevétele 2019-ben: 103 millió forintot fizettek be a jegy nélkül utazók – közölte a vasúttársaság.

A közlemény szerint míg 2017-ben összesen 63 millió forint folyt be utólagosan a vasút kasszájába a kiszabott bírságokból, 2018-ban ez a szám 46 százalékos növekedéssel 93 millió forintra emelkedett, 2019-ben pedig további 10 százalékkal több, 103 millió forint lett az éves bevétel, amire az elmúlt öt évben nem volt példa.

2017-ben és 2018-ban is 35-35 ezer jegyzőkönyvet állítottak ki a jegyvizsgálók bliccelés vagy egyéb vasúti szabálysértés mi­­att, 2019-ben pedig 30 ezer alkalommal szabtak ki bírságot 313 millió forint értékben – tették hozzá.

A vasúttársaság 2019-ben összesen 794 egy összegű és 2334 részletfizetésre irányu­­ló fizetési megállapodást kötött, valamint majdnem 34 ezer felszólítást küldtek ki levélben.