Szegeden a mentősökért imádkoztak

Újra nyilvánosan tartják a miséket a katolikusok. Szegeden, a Szent Kereszt Plébánia templomában a mentősökért ajánlották fel a szentmisét, Mindszenten pedig egy beteg kisfiúért, Zolikáért. A városban egyébként a templomkertben zajlott a mise, mert az épületet felújítják.

Szegeden, a móravárosi Szent Kereszt Plébánia templomában is nyilvános szentmisét tartottak, amit Fazakas Attila plébános az Országos Mentőszolgálat dolgozóiért ajánlott fel a Mentők napja alkalmából.

Prédikációjában elmondta, napjainkban sok minden olyan természetessé vált. Például az, hogy szentmisére járunk és szentségekben részesülünk, vagy az is, hogy a mentőszolgálatnál dolgozó emberek újraélesztenek, hogy értünk jön a mentőautó, ha baj van. Hozzátette, száz évvel ezelőtt ez még nem volt természetes, ahogyan most sem az, hogy ezek az emberek a szolgálaton keresztül életeket mentenek minden órában kiemelkedő eredménnyel.

A mentőkért bemutatott szentmisén Isten áldását kérte a szolgálat dolgozóiért, majd a liturgia végén megszentelte a templom előtt álló mentő­autót, miközben arra kérte a Jóistent, hogy oltalmazza minden veszélytől a járművet. Továbbá Szent Kristóf és Szent Kamill védőszentek közbenjárását is kérte azért, hogy az autóban utazókat ne érje veszély, szerencsésen megérkezzenek mindig oda, ahova hívják őket. Ezt követően néhány érmét is átnyújtott a mentőknek védelmezésük érdekében.

Az elmúlt hetekben Salamon László, a mindszenti Mindenszentek-templom plébánosa online miséket tartott, amit a Facebookon sokan követtek. A vasárnapi szentmisét azonban már a templomkertben, a szabadban tartották egy rendezvénysátorban. A kőoltár is ott volt, a templompadok helyett ezúttal sörpadokra lehetett ülni, amiket leg­alább másfél méter távolságra helyeztek egymástól. Egy-egy padon általában ketten ültek, többen pedig a templomkert árnyas fái alatt hallgatták az igehirdetést. Az egy családba tartozók álltak csak közel egymáshoz, a többiek betartották a veszélyhelyzet idején ajánlott védőtávolságot.

– Örülök, hogy ennyien összejöttünk. Nekünk ez most különösen nehéz, hiszen nem a templomba, hanem a templomkertbe jöttünk vissza – utalt Salamon László arra, hogy a templomot most nem tudják használni, majd csak ősztől, mert ott jelenleg nagy volumenű felújítás zajlik, amire már régen várt a gyülekezet. A szentmisén a mindszentiek nemcsak a saját közösségükért, illetve a mise online követőiért imádkoztak, hanem egy Zolika nevű kisfiúért is, aki Szegeden, az intenzív osztályon fekszik. A mindszentiek továbbra is követhetik online is a miséket. A vasárnapit több mint 800-an tekintették meg otthonról.