Szegedi életmentők a Forma 1-en

Több napon át vigyázzák a Forma-1 szerelmeseinek egészségét az Országos Mentőszolgálat szakemberei, köztük a szegedi mentők is. Közülük többen is rajongói a sportnak, így kérték, hogy ők lehessenek jelen Mogyoródon.

A pestiek mellett rengeteg vidéki mentő vigyáz a Forma-1 rajongókra péntektől a Hungaroringen. Az előző évekhez hasonlóan Szegedről most is érkezett segítség Mogyoródra. Már a pénteki szabadedzésen óvták a rajongók épségét és egészségét, és így tesznek a szombati időmérőn, valamint a vasárnapi futamon is reggeltől estig.

Hangai József, az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa lapunknak elmondta: régiónkból minden nap egy esetkocsi szintű egység érkezik a helyszínre, valamint egy gyalogőr páros is jelen van, akik a tömegben sétálnak.

Így ha valakinek egészségügyi problémája van a nézőtéren, akkor tőlük is tud segítséget kérni, míg az autók fix helyszínen állnak.

– Minden évben körülbelül 210 ezren vannak a Forma-1 magyarországi programján, minden olyan esetre fel kell készülni, ami egy nagyvárosban megtörténhet, így például stroke-ra és infarktusra is. Emellett a kánikula miatt napszúrás vagy folyadékhiány okozta esetekre is készülünk – emelte ki.

A mentőtiszt hozzátette: elsősorban a nézőket látják el, de szükség esetén a pálya körüli baleseteknél is beavatkoznak. A Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) saját orvoscsapata van, velük működik együtt az Országos Mentőszolgálat, ha valamelyik versenyzőt baleset éri. Ehhez össze kellett hangolni a nemzetközi súlyos sérült ellátási irányelvet a szövetség elveivel.

– Az elmúlt napokban folyamatos volt a szegedi mentők felkészülése, miközben a járműveik felszerelését is ellenőrizték azért, hogy biztosan mindenből legyen elegendő Mogyoródon. Mivel egy nagyvárosnyi ember vesz részt a programon, ezért egy saját életet élő mentőszolgálat települ ki saját mentésirányítással és ambulanciával, helikopterekkel, roham- és esetkocsikkal – részletezte.

Fontos, hogy ezeket a járműveket nem a napi mentésből veszik ki, hanem tartalékautók. Ugyanígy a szakemberek is szabadnapjukon teljesítik a szolgálatot, amit szinte mindannyian önként vállaltak, sőt kérték is, hogy ők mehessenek, mert nagy rajongók.

Ugyanakkor Hangai József azt javasolta a Mogyoródra induló szurkolóknak, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, amiből naponta 4 litert célszerű inni a hőségriadó idején.

– Lehetőleg ez alkoholmentes legyen. Továbbá mindenki vigyen magával fejfedőt is, valamint a naptej vagy a fényvédő krém se maradjon otthon. Bár csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket engedik be, nem árt, ha maszk is lesz mindenkinél – mutatott rá. A mentőtiszt hozzátette: a rendszeresen szedett gyógyszereket se felejtsék otthon és egy füldugó is jól jön majd.