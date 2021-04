Színesebbé tennék a Bökényt

Színes ábrákkal dobná fel a bökényi városrész szürke térköveit a Szeretem Csongrádot Egyesület, tagjaik a Bökényi Napraforgó Óvoda előtti terület burkolatának megfestését tervezik projektjükben.

– Itt egy óvoda, és egyébként is sok gyerek lakik a Bökényben, ezért is terveztük ide a felfestést. Ezenkívül itt a legalkalmasabb a burkolat is. Az önkormányzattól megkértük a szükséges engedélyt, ott is pozitívan fogadták a kezdeményezésünket – számolt be Túri Mónika, az egyesület tagja. A kivitelezéssel már csak a jó időre várnak. A munkákat profi szakemberek végzik, a tervek szerint már az óvodák április 19-i nyitására elkészülnek.

A projekthez több vállalkozás és magánszemély is csatlakozott támogatóként. Aki szeretné segíteni a 307 ezer forintos projekt megvalósítását, az a [email protected] e-mail-címen jelentkezhet.