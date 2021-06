Több ezren fürödtek hétvégén a megújuló sándorfalvi strandon – Fotók

Hétvégén megnyitott a sándorfalvi strand, a bányató homokos partja pedig sokakat kicsábított már az első napokban. A területen jelenleg két építkezés is zajlik, a fejlesztések azonban nem zavarják a vendégeket.

Idén az építkezések miatt a szezonkezdésre nem sikerült kinyitnia a Nádastó Szabadidőközpontnak, múlt hét péntek óta azonban már fogadnak látogatókat a bányatavi strandon. Sokan ki is használták a lehetőséget: az első három napon csaknem ötezren strandoltak ott. Vas Éva strandvezető elmondta, a szabadidőközpont egy teljesen új bejáratot kap, a fogadóépületen azonban még dolgoznak a kivitelezők.

– A nyitással azt kellett megvárnunk, hogy az átjáró elkészüljön, így a látogatókat már nem zavarják a munkálatok

– tette hozzá.

Az épületben a jegypénztár mellett férfi és női mosdó, teakonyha, iroda, valamint egy halőr-tartózkodó helyiség és egy félig fedett, félig nyitott terasz is helyet kap.

A fejlesztések egyébként egész szezonban folynak majd, a bejárat mellett pedig egy másik épület is készül a strand területén. A focipálya mellett egy idegenforgalmi látogatóteret húznak fel, amely kiállítások, rendezvények megtartására lesz alkalmas. Ebben egy nagy méretű, 143 négyzetméteres, mobil fallal kettéosztható terem mellett vizesblokkok, raktár és teakonyha is lesz. A tetején pedig egy teraszt is kialakítanak, ahol egy faszerkezetes kilátópódium is helyet kap. Ez az építkezés elkerített területen folyik, így a strandolókat nem zavarja.

A jegyárak nem változtak tavalyhoz képest: a felnőtteknek 1100, a diákoknak 1000, a gyerekeknek 900 forint az egész napos belépő. Védettségi igazolványra nincs szükség a strandoláshoz. Újdonság, hogy idén már napágyakat is lehet bérelni 2000 forintért.

– A strand hátsó részén napernyők is vannak, így akár azok alá, akár a terület bármely más részére le lehet ezeket tenni. Mivel kauciót is kérünk, a vendégek a nap végén ezeket visszahozzák, így megoldható, hogy minden vendég után le­fertőtlenítsük az összeset

– mesélte Vas Éva.

Tegnap délelőtt kellemesen szellős volt a strand: munkanap lévén viszonylag kevesen voltak. Simoncsics Nóra kifejezetten ezért hozta ilyenkor Julcsit és Janót.

– Tavaly is strandoltunk már itt, a gyerekek nagyon szeretik. A babafürdő részen a víz gyorsan felmelegszik, így nem fáznak. De mi, felnőttek is szeretjük, nekem például a Balatont, ezáltal pedig a gyerekkoromat idézi ez a homokos plázs – tette hozzá.

Tácsik Tamás és Márta is két gyerekkel érkeztek, ottjártunkkor éppen egy homokból épített jakuzziban hűsöltek.

– Tiszta, rendezett, és olyan homokos, mint egy tengerpart. Az pedig különösen jó benne, hogy a kicsiknek van elkülönített, se­­kély rész – meséltek arról, miért szeretik a Nádastót.

Az idei szezontól kezdődően a látogatók egy pluszszolgáltatást is igénybe vehetnek: a belépővel ingyenesen mehetnek be az Ökoparkba, ahol a víz felett vezető pallósoron barangolhatják be a nádast, és hamarosan vízibivalyokat is láthatnak majd.