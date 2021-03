Több mint száz makói van karanténban

Nagyon sok az új fertőzött Makón, ahol négyszer annyian vannak hatósági házi karanténban, mint korábban. Apátfalva közösségi oldalán pedig azt jelentették be, hogy segítenek azoknak, akik szeretnének regisztrálni a védőoltásra. A Szegedi Tudományegyetemen pedig többszáz millió forintból bővítették a Járványügyi központot.

Több száz millió forintból fejlesztette a Járványügyi Ellátó Központot a Szegedi Tudományegyetem az Operatív Törzs támogatásával, így felkészültek a koronavírus-járvány harmadik hullámára. Egyebek mellett tovább növelték a koronavírussal fertőzött betegek intenzív osztályon történő ellátásához nélkülözhetetlen orvosi gáz, oxigén, vákuum és sűrített levegő kapacitást.

A növekedő betegszámok miatt bővítették ki a súlyos stádiumú betegeket megfigyelő kamerarendszert, így akár központilag, a nővérpultból is lehet monitorozni az aktuális állapot változását.

Négyszeresére, 101-re nőtt a hatósági házi karanténban lévők száma Makón

– jelentette be a település polgármestere szokásos heti sajtótájékoztatóján. Korábban a hatósági házi karanténban lévők körülbelül egyharmada volt pozitív teszttel rendelkező, ez most több mint 50 százalékára növekedett. Farkas Éva Erzsébet elmondta azt is, hogy még hétfőn megkezdődött a járványügyi csomagok eljuttatása a makói háztartásokba. Kiderült az is, hogy a szociális ellátásban dolgozó három házigondozó is megbetegedett, most azt vizsgálják, hogy megfertőztek-e másokat is.

Elkezdődött az oltások beadása Csongrádon, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben kialakított oltópontban.

Pfizer és AstraZeneca vakcinákat kapnak a lakosok és a rendvédelmi dolgozók. Az intézmény vezetése arra kéri az oltásra érkezőket, hogy hozzák magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot.

A 9. héten számos településen tovább emelkedett a szennyvízminták koronavírus koncentrációja,

az eredmények megközelítik az őszi járványcsúcskor mért értékeket – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Szerencsére Szeged nincs köztük, ott továbbra sincs emelkedés.