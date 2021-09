Több mint tíz új fertőzött a megyében

Egy nap alatt 13 új koronavírussal fertőzöttet találtak Csongrád-Csanád megyében a hivatalos vírusinformációs oldal adatai szerint. Velük együtt így már 33 ezer 781-en betegedtek meg a megyében a járvány kitörése óta.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony sunyít, a Corvinusra kenné jogszerűtlen kinevezési botrányát (videó)

Közben Makón is a koronavírusról egyeztettek. Farkas Éva Erzsébet, a település polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy Ábrahám Judit főorvossal és Tóthné Balázs Andreával, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjével hívták meg a város védőnőit és iskolaorvosát.

A téma az oltás fontossága és a családok, fiatalok hiteles tájékoztatása volt.

A polgármester azt írta, hogy a makói városvezetés igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy az információk mindenkihez eljuthassanak, és így minél többen felvegyék a védőoltást.

Ami egyébként továbbra is nagyon könnyű. A regisztráció mindössze pár perc, és többféle vakcina közül is lehet választani. Ráadásul aki akarja, a harmadik oltást is megkaphatja akár egy napon belül is. Ezeket Szegeden a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetben adják be a szakemberek, de aki az első adagokat a háziorvosától kapta meg, az ugyanott veheti fel a vakcinát.

Folyamatos a fiatalok oltása is. A 12 év feletti gyerekeket, fiatalokat továbbra is könnyedén lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu holnapon, majd a regisztráció érvényesítése után időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Ugyanez azokra a pedagógusra és iskolai dolgozóra is igaz, aki esetleg még nem vette fel az oltást.