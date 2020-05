Tovább kell hordani a maszkot

A szegedi Polgármesteri Hivatal Széchenyi téri épületének ügyfélfogadóiban egy időben ablakonként továbbra is maximum egy ügyfél tartózkodhat, és kötelező a maszk viselése – közölte a városháza.

Azt kérik, hogy az ügyfelek egymástól és az ügyfélszolgálatos munkatárstól is tartsák meg a 2 méteres távolságot, s aki teheti, válassza az elektronikus ügyintézést.

Altatógépeket, ultrahang-berendezéseket, mobil CT-t és endoszkópot is kapott az elmúlt időszakban a járványügyi védekezéshez a Szegedi Tudományegyetem. A 840 millió forint értékű eszközöket szükség esetén a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ járványügyi egységeiben és az ELI-ben kialakított járványügyi ellátó központban alkalmazzák.

Bordány Önkormányzata pedig tíz darab, érintés nélküli kézfertőtlenítő automatát szerzett be. Ezeket az óvodában, a szociális központban, a faluházban, a sportcsarnokban, a polgármesteri hivatalban helyezik el. Az intézmények egy-egy digitális lázmérőt is kaptak, így ellenőrizni tudják az oda érkezők testhőmérsékletét, és csak azokat engedik majd be, akiknek nincs hőemelkedése vagy láza.

A mindszentiek pedig már a járvány utáni időszakra készülnek. A Keller Lajos Városi Könyvtár és Művelődési Ház az önkormányzat felkérésére megkérdezi a szülőket, hogy kik azok, akik nyáron gyermeküket táboroztatni szeretnék. Az első tábort június végén, a másodikat és harmadikat júliusban, a negyediket pedig augusztusban szerveznék meg.

Áttekintik a csongrádi intézmények működését – mondta a település honlapjára feltöltött videóban Bedő Tamás. A polgármester szerint elképzelhető, hogy még a nyáron változtatnak a piac nyitvatartásán, de nagyon sok minden függ attól, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével milyen jogszabályok változhatnak majd. Itt egyebek mellett a parkolást és a közterületek használatát említette.