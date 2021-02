Új kempinget építhetnek

Kemping építését tervezi a hódmezővásárhelyi önkormányzat. A polgármester közösségi oldalán azt olvastuk, idén sátorral, lakókocsival és lakóautóval már akár jöhetnének is a vendégek. A kempinghez a Népkeretből is lecsippentenek egy darabot. Cseri Tamás szerint a város jelenlegi helyzetében nem ez a legfontosabb feladat.

HódmezővásárhelyKorábban már működött a városban kemping, a megyei vízmű 1971-ben építette. Fénykorát a ’70-es és ’90-es évek között élte, amikor a sátras nyaralásnak nagy kultusza volt Magyarországon. Összesen 23 ország turistái keresték fel. A vásárhelyi kemping 2017-ben szűnt meg.

Az önkormányzat most új kempinget épít 2021-ben és 2022-ben. Márki-Zay Péter polgármester a közösségi oldalán azt írta, most valamivel több férőhely lenne lakókocsik, lakóautók, sátrak és később mobilházak számára. Az építkezéshez igénybe veszik a Népkert egy részét is, ami hivatalosan a strandhoz tartozik. Idén a sátorhelyek, lakókocsik, lakóautók számára meg is nyílhat a kemping. A tervek a 100 évvel ezelőtti étterem, későbbi öltöző és vizesblokk felújítását is tartalmazzák, ami megkapná az eredeti funkcióját.

– A válság kellős közepén nem hinném, hogy ez lenne a legfontosabb feladat Vásárhelyen – mondta lapunk megkeresésére Cseri Tamás fideszes önkormányzati képviselő.

– A régi kempinggel az is volt a probléma, egy idő után nagyon rendezetlenül nézett ki a parkoló felől. Nem illett igazán a város központi részébe. Ráadásul az új kempinget úgy tervezik, hogy a Népkertből is elvesznek egy részt. Ez is aggályos. Strandunk a sportolási lehetőségekről is közismert, számos csapat tölti itt az edzőtáborát. Lehet, hogy jobb lett volna olcsóbb, de állandó szálláshelyben gondolkodni, ami még több sportolót vonzana ide – mondta a képviselő.