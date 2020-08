Újra van napvitorla a Damjanich utcai játszótéren

Több játszótéren kicserélték a homokot, a Damjanich utcán pedig immár a harmadik napvitorlát helyezte el a hódmezővásárhelyi Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány. Az előző kettő ugyanis szőrén-szálán eltűnt.

A Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány az elmúlt másfél évtizedben hat, a legszigorúbb európai szabványoknak is megfelelő, korszerű, biztonságos, többfunkciós, különböző életkorú gyerekek igényeit is kielégítő játszóteret hozott létre, amiket a városnak adtak át működtetésre.

Egy szakcéggel idén is felmérették a játszóterek állapotát.

– Három játszótérre, a béketelepire, az Újvárosban lévő Széchenyi térire és a hódtóiba friss, tiszta homokot vitettünk – tudtuk meg Hajdúné Tóth Zsuzsannától, az egyesület egyik alapító tagjától.

– A Damjanich utcai játszótéren már két alkalommal is lelopták a gyermekeknek árnyat biztosító napvitorlát. Rendőrségi nyomozás is indult, az elkövetőket nem találták meg.

A napokban kihelyeztük a harmadik napvitorlát is. Ezúttal rányomattuk az egyesület logóját, remélve, így talán könnyebben lebukhat, aki szemet vet rá.

– A Hódtói játszótéren is történt lopás. Ott a kötélpálya ülőkéjét tulajdonította el valaki. A pótlást külföldről rendeltük meg. Most érkezett meg. Rövid időn belül az is a helyére kerül, hogy ismét használhassák a gyermekek – mondta Hajdúné Tóth Zsuzsanna.