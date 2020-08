ÚtON: Szabadkai úton a Cserepes sornál baleset

A legfrissebb közlekedési hírek szegedről.

11.00 – Szabadkai úton a Cserepes sornál baleset, folyik a helyszínelés!

10.20 – József Attilán a Deák gimnázium magasságában marják fel az utat tárcsás irányítás van, felváltva engedik a forgalmat.

07.17 – Bevezető utakon sokan tartanak a belváros felé. Körutakon, sugárutakon viszonylag jól lehet haladni. Belvárosi híd tele van, de halad Bertalan hídon is egyre több a jármű. Sok helyen folynak a munkálatok az utakon, Algyői út itt befelé lehet jönni viszont kifelé a Dalos utcánál leterelik a szerviz útra a forgalmat és a Balatoni utcánál lehet vissza jönni a főútra. Budapesti körút, Csillag tér, Lugas utca szintén dolgoznak és forgalmi rend, valamint parkolási rend változás van a Szamos utcában, Csaba utcában, Fecske utcában, Retek utcában. Etelka soron a körforgalom építése miatt lámpás irányítás van Kossuth Lajos – Párizsi sarkon is folynak a munkálatok, valamint a Stefánián is sáveltolás van még mindig. Rakparton fizetős a parkolás! Sokan vannak a Dugonics térnél, Aradi térnél valamint a Mars térnél is. Temesvári – Népkert -Bérkert sarkon is dolgoznak még itt útfelmarás is van a Bérkert felől! Mérik a sebességet a Párizsin a rendőrség előtt.