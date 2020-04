Zárt ajtók mögött is folyik tovább a munka

A kényszerű zárva tartás ideje alatt is dolgoznak a Csongrádi Információs Központ munkatársai, most azokat a munkákat is el tudják végezni, amikre korábban nem jutott idő. Emellett online tartják a kapcsolatot az olvasókkal, de a könyvtárosok dolgoznak a kölcsönzés újraindításán is.

A koronavírus miatt zárva tartanak a közművelődési intézmények, így a Csongrádi Információs Központ két tagja, a Csemegi Károly Könyvtár és a Tari László Múzeum sem fogad ideiglenesen látogatókat. A zárt ajtók mögött ennek ellenére zajlik az élet, sőt, mint megtudtuk, sok olyan munkára most van lehetőség, amire korábban nem volt idő. – A közgyűjteményekben manapság a legkevesebb idő a raktári munkákra jut. Annyira felgyorsult az élet, olyan sok a rendezvény, a program, a közönségkapcsolati munka, hogy a klasszikus raktári munkára már nem nagyon van ideje egy muzeológusnak vagy egy könyvtárosnak. Most ezeket meg lehet csinálni – tájékoztatta lapunkat Illés Péter igazgató. Mint megtudtuk, a múzeumban jelenleg a várható év végi költözésre készülnek, mivel a volt laktanya parancsnoki épületében kap majd raktárat az intézmény, emellett a muzeális könyveiket takarították át. A könyvtárban szintén zajlik az élet, a szakirodalmi részt teljesen leválogatják, azaz átnézik és leselejtezik a tönkrement vagy elavult példányokat. A könyvtárosok előtt álló másik nagy feladat a bokrosi fiókkönyvtár állományának átnézése. – Két éve a bokrosi művelődési ház felújítása miatt elég rohamtempóban kellett elhoznunk a könyveket, és mivel kicsit kisebb lesz a rendelkezésre álló hely is, ezért egyesével kell átválogatni azt a tizen-valahányezer könyvet. Egy szép, igényes gyűjteményt szeretnénk majd kivinni Bokrosra – mondta el az igazgató. A könyvtárból kikerülő könyveket egyébként ingyen el is lehet vinni, az internetes jelentkezés után a könyvtárnál lehet átvenni a példányokat. Mint Illés Péter elmondta, a könyvtár közösségi oldalán minden nap adnak fel kvízeket és helytörténeti érdekességekkel is készülnek a közeljövőben. Emellett az elhúzódó járványhelyzet miatt gondolkodnak a kölcsönzés beindításán is, kisebb településeken már működik a könyvek házhoz szállítása. Csongrádon a polgárőrök ajánlották fel a segítségüket, így elképzelhető, hogy ennek köszönhetően hamarosan itt is elindul a kölcsönzött könyvek kiszállítása.

