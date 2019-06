Egy hónappal meghosszabbították a rendkívüli állapotot Srí Lankán

A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250 halálos és csaknem 500 sebesült áldozatot követelő összehangolt húsvétvasárnapi merényletsorozat miatt vezettek be.



Rendkívüli állapot idején a hatóságok bírósági engedély nélkül is őrizetbe vehetnek és kihallgathatnak gyanúsítottakat. A rendőrség és a hadsereg eddig már több mint 2000 gyanúsítottat vett őrizetbe az iszlamista merényletekkel kapcsolatban, közülük mintegy 100-an még mindig börtönben vannak. Ezáltal több további támadást meg tudtak hiúsítani állításuk szerint, a biztonsági szolgálatok pedig felszámolták a robbantások mögött álló terroristahálózat legnagyobb részét, de még tartanak bizonyos műveletek a maradék felszámolására.



Maitripala Sziriszena elnök közölte: a rendkívüli állapot meghosszabbítása "a közrend, a közbiztonság és a társadalom működőképességének védelmében" történik. Egy héttel ezelőtt jelentette be az Interpol, hogy elfogták és kiadták a colombói hatóságoknak a merényletek egyik valószínű fő felelősét. A nemzetközi rendőri szervezet szerint a 29 éves Srí Lanka-i Ahamed Milhan Hajathu Mohamedet négy másik gyanúsítottal együtt egy közép-keleti országban fogták el, amelyet nem neveztek meg. Colombói rendőrségi források szerint a szaúd-arábiai Dzsiddában vették őrizetbe az öt férfit. A merényleteket keresztény templomok és egy luxusszálloda ellen követték el, amelyeket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet magára vállalt. A Srí Lanka-i hatóságok két helyi iszlamista csoportot, a Nemzeti Tauhíd Dzsamaátot és a Dzsamatei Millatu Ibrahimot gyanúsítják a végrehajtással.