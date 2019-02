Illegális bevándorlás - Több mint 1300 kitiltott ember próbált tavaly visszajutni Németországba

Több mint 1300 olyan embert vettek őrizetbe a hatóságok 2018-ban a német határokon, akiket korábban kitiltottak az országból, de megpróbáltak visszajutni Németországba - írja a Bild am Sonntag című vasárnaponként megjelenő német lap.



A szövetségi belügyminisztérium adataira hivatkozva a lap azt írja, hogy az 1369 ember olyan menedékkérő volt, akinek beadványát elutasították, vagy akit korábban ki is toloncoltak az országból. 236-an a kitoloncolás után egyszerűen visszaültek egy Németországba tartó gépre. A Bild am Sonntag híradása szerint jelenleg 37 982 ember van kitiltva Németországból.