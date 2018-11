Porosenko az amerikai elnökön keresztül üzeni Putyinnak: tűnjön el Ukrajnából

Petro Porosenko ukrán államfő arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, ha találkozik orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal Argentínában a G20-as országcsoport csúcsértekezletén, tolmácsolja neki üzenetét, hogy - mint fogalmazott - "tűnjön el Ukrajnából" - számolt be szerdán az NBC amerikai televízióra hivatkozva az UNIAN ukrán hírügynökség.



Porosenko az NBC-nek adott interjújában a Kercsi-szorosnál történt incidensről szólva ismételten kijelentette, hogy az ukrán hajók elleni orosz támadást Ukrajna katonai agressziónak tekinti, és kész megvédeni területét, demokráciáját és szabadságát. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország azért támadta meg Ukrajnát, mert az ország nem akart többé az "orosz birodalom része, orosz gyarmat" lenni. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna csak önmagát védi, nem akar senkit sem megtámadni. Porosenko kifejezte meggyőződését, hogy az amerikai elnök elkötelezetten támogatja Ukrajna szuverenitását, területi épségét, és az ukránok küzdelmét szabadságukért és a demokráciáért.

Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt



Petro Porosenko ukrán elnök aláírta szerdán a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.



Az elnöki rendeletet megerősítő jogszabályt a parlament hétfő este szavazta meg. Az államfő előtt szerdán Andrij Parubij házelnök is aláírta a dokumentumot.



A hétfői keltezésű elnöki rendeletben az szerepelt, hogy a hadiállapot aznap, vagyis november 26-án helyi idő szerint 14 órakor lép életbe, és 30 napig, azaz december 26-án 14 óráig tart. Jogi szakértők szerint a hadiállapot csak azután léphet életbe - utólagos hatállyal - , hogy az elnöki rendeletet megerősítő jogszabály megjelenik a hivatalos közlönyben. Ez várhatóan csütörtökön történik meg.

Hangsúlyozta: a fekete-tengeri térség biztonsága globális biztonsági kérdés, ezért szükség van a NATO jelenlétére a térségben, hogy Oroszország többé ne tehesse meg újra azt, amit múlt vasárnap tett, amikor hadihajói tüzet nyitottak az ukrán hadihajókra, elfoglalták őket. Leszögezte, hogy Oroszország nagy árat fog fizetni ezért.



"Kérem, tűnjön el Ukrajnából, Putyin úr!" - idézte Porosenko szavait az UNIAN.



Az ukrán elnök a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában - amiből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szerdán - közölte: Mike Pompeo amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetésükkor biztosította őt afelől, hogy Washington teljes támogatást - beleértve a katonait is - nyújt Ukrajnának szuverenitása védelméhez az orosz agresszióval szemben.



November 25-én a Kercsi-szorosban, a Krím partjaitól 13-14 tengeri mérföldre az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrhajói tüzet nyitottak három kisebb ukrán hadihajóra, elfoglalták, majd Kercs kikötőjébe vontatták őket. A fedélzetükön tartózkodó 24 ukrán matrózt őrizetbe vették, kihallgatásuk után bíróság elé állítják őket.



Kijev álláspontja szerint az ukrán hajók előre jelezték áthaladási szándékukat a Kercsi-szoroson, de nem kaptak választ, ezért az orosz hajók indokolatlanul nyitottak rájuk tüzet, megsértették az ENSZ tengerjogi egyezményét, valamint az Azovi-tenger és a Kercsi-szoros használatáról szóló orosz-ukrán megállapodást is. Moszkva ellenben az ukrán felet tette felelőssé, azt állítja, hogy az ukrán hadiflotta járművei megsértették Oroszország területi vizeit, és az irányváltoztatást sürgető felszólításokra és a figyelmeztető lövésekre sem reagálva a Kercsi-szoros felé haladtak, amelyen az áthajózást az orosz fél engedélyhez köti. Az FSZB azt állította, hogy az ukrán hajók irányították elsőként ágyúikat az orosz parti őrség járműveire.



A történtek miatt Petro Porosenko ukrán államfő rendeletet adott ki arról, hogy 30 napra hadiállapotot - az ukrán jog szerint a rendkívüli állapot egyik fajtáját - vezetik be Ukrajnában. A nyugati országok zöme agresszióval és a nemzetközi jog megsértésével vádolta Oroszországot, önmérsékletre intette mindkét országot, és követelte az ukrán tengerészek elengedését.



Putyin: az ukrán vezetés provokációt hajtott végre a elnökválasztás előtt



Provokációt hajtott végre a kijevi vezetés a Fekete-tengeren az ukrán elnökválasztás küszöbén, hogy növelje Petro Porosenko államfő támogatottságát - kommentálta Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kercsi-szoros közelében történt orosz-ukrán tengeri incidenst egy szerdai moszkvai beruházás-ösztönző tanácskozáson.



"Kis incidens (történt) a Fekete-tengeren és hadiállapotot vezettek be. Ezt nyilvánvalóan az elnökválasztás küszöbén tették. Ez abszolút nyilvánvaló tény" - hangsúlyozta Putyin.



Kifejezte reményét, hogy a G20-csoport hét végi argentínai csúcstalálkozóján módja lesz találkozni amerikai hivatali partnerével, Donald Trumpal, hogy tárgyaljon vele az Oroszországgal szembeni kereskedelmi korlátozásokról. Trump kedden kijelentette: az amerikai nemzetbiztonsági tanács kercsi incidensről elkészítendő jelentése fényében dönt arról, hogy találkozik-e Putyinnal.