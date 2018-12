Weinstein-ügy: elutasította a bíróság, hogy ejtsék a további öt vádpontot

Egy New York-i bíró csütörtökön elutasította a szexuális bűncselekményekkel vádolt Harvey Weinstein bukott amerikai filmmogul ügyvédeinek kérelmét arról, hogy ejtsék az ügyfelük ellen emelt öt vádpontot.



Az ügyvédek arra hivatkoztak, hogy az eljárás "helyrehozhatatlanul kompromittálódott" annak fényében, hogy kiderült, egy rendőrnyomozó helytelenül cselekdett a nyomozás során. Egy korábbi hasonló kérelmük esetében augusztusban a manhattani körzeti ügyész ejtette az egyik vádpontot, mert következetlenségeket tártak fel az egyik vádló vallomásaiban.



Az ügyvédek, élükön Benjamin Brafmannal megkérdőjelezték a New Yok-i rendőrség és a manhattani ügyészi hivatal hitelességét.



A manhattani ügyészség közölte, hogy bőséges bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy Harvey Weinsteint bíróság elé állítsák.



A tárgyalás után Benjamin Brafman csalódottságának adott hangot, de hangoztatta, hogy "még mindig bizonyos abban", hogy a hollywoodi filmmogult "egyértelműen tisztázni fogják".



"Szándékunkban áll erőteljesen, a legjobb képességeink szerint védeni az ügyet" - mondta újságíróknak. Hozzátette: "a mostani döntés egyáltalán nem jelenti azt, hogy az ügy rosszul fog végződni".



Harvey Weinstein, aki jelen volt a tárgyaláson, tagadja az ellene felhozott vádakat. Ártatlannak vallja magát, és szabadlábon védekezhet egymillió dollár óvadék ellenében.



A Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat 66 éves társalapítóját több mint 70 nő vádolta meg nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták zaklatási ügyeit.