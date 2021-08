A pápa kórusa járt Szegeden – Fotók

Több mint harminc fiú énekes és húsz felnőtt hangja töltötte be a dómot, ahol a Sixtus-kápolna kórusa adott koncertet. Így a zene- és liturgiatörténet legismertebb alkotásai is felcsendültek Marcos Pavan karnagy vezényletével, valamint Josep Solé Coll orgonaművész játékát is hallhatta a közönség. A pápai kórus most először járt Szegeden.

Az itáliai reneszánsz mesterek legszebb a cappella egyházi művei ölelték át a szegedi dóm falait és padsorait csütörtök este. A Filharmónia Magyarország és a Szeged-Csanádi Egyházmegye szervezésében ugyanis a Sixtus-kápolna énekkara adott koncertet a Fogadalmi templomban. A pandémia óta most először utaztak külföldre, hazánkban először itt, a megyeszékhelyen mutatkoztak be a művészek. A pápai kórus hangversenyén a zenei és liturgiatörténet legismertebb alkotásai is megjelentek Marcos Pavan karnagy vezényletével, valamint Josep Solé Coll orgonaművész játékával. Több mint harminc fiú énekes és húsz felnőtt hangja töltötte be a templomot, ami igazi kiváltságnak számított, hiszen ilyen varázslatos énekekben és orgonajátékban a pápa szokott részesülni, ugyanis a kórus a Vatikánban elmaradhatatlan szereplője a pápai liturgiáknak. Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója a Délmagyarországnak elmondta, a koncertet tavaly óta halasztották, hiszen akkor lett volna a Egyházzenei Fesztiválnak a fő programeleme, azonban a járványhelyzet miatt elmaradt a teljes programsorozat. Így azt tervezték, hogy majd az idei fesztiválra hívják meg a kórust, azonban az olaszországi intézkedések miatt ez sem valósulhatott meg, ezért választották az augusztusi időpontot, amivel egyébként a kórus tagjai a két hónapos szabadságukat szakították meg – osztotta meg lapunkkal. Az igazgató elmondta, a kórus nagy izgalommal készült a csütörtöki koncertre, amely az Orgonák éjszakája programsorozat nyitóeseménye is volt egyben. A hangverseny pénteken Pécsen, szombaton pedig Budapesten lesz hallható. Megtudtuk, a kórus két napot töltött a napfény városában, ahol még sosem jártak. A csütörtöki hangversenyen 14 mű hangzott el, amivel maradandó élményt szereztek a hallgatóságnak a méltán híres énekesek, valamint az orgonaművész is. Nem véletlen, hiszen a kórus egyedülálló a világ zenekultúrájában, és fennállásának ideje is páratlan, ugyanis már a 6. század végétől feljegyzések bizonyítják a pápa énekkarának létezését. Az énekegyüttesnek Guillaume Dufay, Josquin des Prés és Palestrina is tagjai volt, valamint a korszakok majdnem minden elismert zeneszerzője írt művet az kórus számára.