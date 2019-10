Fiatalos, színvonalas a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat

A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat kora ellenére fiatalos, a kiállítók egyharmada 40 év alatti, és a díjakból is bőven jutott az ifjabb korosztálynak.

– Az idei Őszi Tárlaton sok az új kiállító és a mezőnynek a harmada 40 év alatti – mondta Képiró Ágnes, a Tornyai János Múzeum művészettörténésze, a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat társrendezője és társkurátora. A különböző díjak, munkajutalmak elnyerői között is sok a fiatal, például a Tornyai-plakettes Szabó Klára Petra.

Képiró Ágnes először vett részt a tárlat szervezésében, rendezésében, de szakemberek véleményére támaszkodva közölte: a korábbi évekhez ké­pest emelkedett a színvonal. – Rendkívül erős, az országos kortárs művészeti tendenciákba illeszkedő anyag jött össze – jelentette ki. Kedvenc képe nincs, de a tárlatvezetésekkor természetesen részletesebben is szól egy-két technikájában, mondanivalójában is érdekes, őt megfogó műről. A fődíjas Szabó Klára Petra al­kotásáról elmondta: az alapja festmény, de jelen van benne a kísérletezés, a játékosság, ami mindig is jellemezte a fiatal vásárhelyi képzőművészt.

– Az Őszi Tárlat helyet ad a fiatalos lendületnek, a szokatlan megoldásoknak, ezzel együtt tiszteli a hagyományokat. A kiállításon zömében festmények, a megszokott olajképek láthatók az Alföldi Galériában – mondta Képiró Ágnes. Érdekessége az idei eseménynek, hogy a legrégebbi élő Tornyai-plakettes, a 88 éves Szurcsik János festő (1963-ban kapta) és 60 éves fia, Szurcsik József grafikus együtt szerepel a seregszemlén, utóbbit díjazták. Ilona Keserű Ilona 1956 és 1959 között már kiállított a Vásárhelyi Őszi Tárlaton, hosszabb szünet után pár éve tért vissza és lett tavalyelőtt Tornyai-plakettes, idén Életműdíjas.

– Az idei tárlat színvonala ha­­sonló a tavalyihoz, de több az újdonság, a meglepetés és a fiatal alkotó. Az új technikák és a mondanivalók, az üzenetek szinkronban vannak, illenek egymáshoz. Szabó Klára Petrá­nál a téma és az alkalmazott technika is merész és jól harmonizál. A kedvencem is egy fiatal, Gresa Márton és világító, neonfestékkel készített műve – árulta el a 81 éves Hézső Ferenc, aki maga is két festménnyel szerepel az idei tárlaton.