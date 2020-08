Hétfőn újranyit a TIK

Augusztus 31-től ismét látogatható lesz a város egyetemi könyvtára. Nyitvatartás és hasznos tudnivalók a cikkben. augusztus 31-én hétfőtől ismét mindenki számára látogatható az SZTE Klebelsberg Könyvtár.

Augusztus 31-én hétfőtől ismét mindenki számára látogatható az SZTE Klebelsberg Könyvtár, azzal, hogy az aktuális járványügyi intézkedéseket itt is be kell tartani. A látogatóknak maszkot kell viselniük és be kell tartani a másfél méteres távolságot.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár az SZTE hallgatóinak elektronikus űrlappal teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé a könyvtári beiratkozást. A hallgatóknak a MODULO rendszerben el kell fogadniuk az elektronikus könyvtári belépési nyilatkozat feltételeit. Ezt követően szükség van egyszeri, személyes adategyeztetésre (személyigazolvány, lakcímkártya), amelyet legkorábban a nyilatkozat kitöltését követő első hétköznap reggel lehet megtenni a földszinti Kölcsönző pultnál.



A könyvtár hétfőtől péntekig 8 és 20 óra között várja a látogatókat. Hétvégén egyelőre zárva tart.

További kérdések esetén kereshetők a könyvtár munkatársai telefonon (0662/544-6633), a kapcsolati-űrlapon, email-ben ([email protected]) vagy hétköznap 10-14 óra között chaten.