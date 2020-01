Művészet társadalmi szerepvállalással

Fennállásának hetedik évét ünnepli idén a Homo Ludens Projekt, ez alkalomból különleges zenei koncertet ígérnek februárra, ezenkívül pedig számos hasznos foglalkozással és izgalmas színházi produkcióval készülnek.

Tréningekkel, vendégelődásokkal és egy új bemutatóval várja a közönséget az idei évben a Zug Színház és a Homo Ludens Projekt. A társulat legújabb darabja az Egy nő című regény és Esterházy Péter más szövegeinek fel­­használásával készül Benkő Imola Orsolya rendezésében. A bemutatót tavaszra tervezik, addig viszont tovább játsszák a tavaly készült Humánia című előadásukat, amelynek az a kü­lönlegessége, hogy az előadás végén civil kezdeményezésre ösz­­tönzik a közönséget.

– Az előadásban arra kérdezünk rá, mit jelent a haza és a hazaszeretet, mi az egyén felelőssége a társadalomban – magyarázza Szilágyi Szabolcs, a darab egyik szereplője. – A darab tartalmaz egy színházi-nevelési foglalkozást is, amelynek keretében rávesszük a nézőket, hogy kitaláljanak egy programot, amit meg is tudnak valósítani a gyakorlatban, és ebben segítünk is nekik.

Az előadás nyomán több terv is megvalósult, szerveztek szemétgyűjtési akciót, meglepetésbulit magányos idősek számára, egy másik alkalommal pedig a Moszkvai körúti hajléktalanszállón lévőknek kedveskedtek ajándékcsomagokkal és műsorral. A Humánia című darabot több középiskolában is bemutatták, a jótékonysági akciók öt­­lete javarészt őket dicséri.

Vendégelőadások is lesznek a Zugban, február 11-én egy moszkvai társulat, a Studio Theatre Postmoving tart workshopot, amelynek végén két előadásukat is megnézheti a közönség. A Babits Színházi Produkció január 25-én játssza a Hogyan legyünk boldogtalanok című előadását, február 21-én pedig az Influenszer című darabbal tér vissza az esztergomi társulat Szegedre.

Februárban újraindul a kreatív szépírás kurzus Szilasi László vezetésével, valamint Büky Beá­­ta kommunikációs beszédtechnikai tréningje, amely hatékony felkészítést ígér azoknak, akiknek nehézsé­get okoz kisebb közönség előtt is megszólalni.

A közösségi média kommunikációs veszélyeire hívja fel a figyelmet a TASZ képviseletében Döbrentey Dániel politológus, Tény vagy vélemény című tréningje február 20-án lesz, és elsősorban egyetemistáknak ajánlják.

A Homo Ludens Projekt hét­éves fennállásnak alkalmából február 15-én szülinapi bulit tartanak a Grand Caféban, ahol különleges zenei koncerttel ked­­veskednek a résztvevőknek.