A makói polgármester mutatta be az új könyvtárat

– A Makovecz-örökség méltó darabja, egyúttal modern tudásközpont is lesz az új könyvtár – mondta tegnap a helyszínen Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere. Arra vállalkozott csütörtök délután, hogy az érdeklődők egy csoportjának személyesen mutatja be.A 2,6 milliárdos beruházás részeként épülő, májusban átadandó 3 szintes, 1840 négyzetméteres bibliotéka egyelőre nincs berendezve. Megtudtuk: 640 mázsa fát, 15 ezer téglát és 1300 köbméter betont használtak fel az építéséhez, az üvegfelületek pedig 672 négyzetmétert tesznek ki. Kábelből 26 ezer 500 métert építettek be. S az is kiderült, hogy az épület homlokzatát díszítő angyalszárnyakat finombetonból, Győrben készítették. A kivitelezők egyébként azt mondták, a legnehezebb feladat a homlokzatot ékesítő óriási könyvmotívum megalkotása és elhelyezése volt.Farkas Éva Erzsébet azt is elmondta, hogy az épület avatására meghívták Áder János köztársasági elnököt. Fotó: Szabó Imre