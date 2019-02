Ismét megújul egy rendelő Újvároson

Gyermekkorában az édesanyja az újvárosi körzet mostani képviselőjét, Kádár Józsefet is vitte a Justh Gyula utcai gyermekorvosi rendelőbe – ebből is tudni lehet, hogy az épület közel fél évszázados. Egy tetőcserét leszámítva azonban az elmúlt öt évtizedben lényegében semmilyen komolyabb felújítás nem történt benne. Most viszont az önkormányzat, miután tavaly 33 milliót költött a szomszédos felnőttháziorvosi rendelőre, hasonló keretet különített el ennek az épületnek a rendbetételére – hangzott el Farkas Éva Erzsébet polgármester és Kádár József szerdai közös sajtótájékoztatóján.



A részletekről megtudtuk: az épület állagát most mérik fel, ennek alapján dől el, pontosan milyen munkákat fognak végezni, és milyen költséggel. Az már most biztos, hogy szükség lesz energetikai és gépészeti felújításra, az ajtók-ablakok cseréjére, a homlokzat szigetelésére és a belső burkolat, illetve festés megújítására. Eszközbeszerzés is lesz. A munkát várhatóan még tavasszal elkezdik, és két-három hónapot fog igénybe venni. Ez idő alatt, ahogyan az a felnőttháziorvosi rendelő esetében is történt, a rendelést áthelyezik a szemben lévő egykori bölcsőde épületébe.



A polgármester hangsúlyozta: a makói városvezetés kiemelt területként kezeli az egészségügyet. Nemcsak az épületek rendbetételére költenek, de eltörölték a háziorvosok iparűzési adóját, és a központi béremelésen túl megemelték a térségi ügyeleti óradíjakat is.