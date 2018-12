Jubilál Makón a műjégpálya

Töretlen népszerűségnek örvend a jubiláló makói jégpálya. Fotó: Szabó Imre

A makói jégpálya egy évtizede töretlenül népszerű. Fotó: Szabó Imre

– Ez a buli feltétlenül megér hatszáz forintot! – mondta az egyik fiatal, Tóth Zoltán, aki barátaival együtt korcsolyázott a minap a Deák Ferenc utcai műjégpályán. A társaság tagjai szemmel láthatóan jól érezték magukat. Aznap kifejezetten sokan siklottak a jégen, de ez senkinek sem okozott problémát, sőt, mint láttuk, ha valaki kevésbé gyakorlott lévén lehuppant, mindjárt akadt, aki akár ismeretlenül is segédkezet nyújtott neki.A töretlen népszerűségnek örvendő makói jégpálya néhány nap múlva, az újévben jubilál, a város önkormányzata ugyanis 2009-ben vásárolta meg 32 millió forintért az akkor még mobil, azaz szétszedhető és összerakható műjégpálya elemeit, 2012-ben aztán állandó pályát építettek.Nagy Nándor, a pályát üzemeltető városgazdálkodási nkft. vezetője azt mondta, örül az egy évtizedes múltnak, de nem terveztek külön ünnepséget – a hangulat enélkül is mindig jó a hófehér sátor alatt.A létesítmény életében egyébként a mostani szezonban az az egyetlen újítás, hogy a tavaly újdonságként beharangozott jégkorongozás már olyan népszerű, hogy több korcsoportban is folyik az utánpótlás-nevelés.Ők késő délután, esténként edzenek, a többi időszak szabad. A 15×30 méteres jégpálya körül plexiből készült palánk van, a sátor alatt pedig a beléptetőrendszer, korcsolyakölcsönző, öltöző és melegedő, valamint büfé várja az érdeklődőket.A belépő – mint már írtuk – hatszáz, a korcsolyabérlet ötszáz forint.