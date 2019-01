Kiakadt, mert nem fért el a busszal: mentősökkel üvöltött egy sofőr, miközben azok egy nénit élesztettek újra

„Köszönöm, hogy Óföldeákon hagytatok annyi helyet a parkolóba, hogy a busszal tolatgatni kelljen. Attól, hogy Mercedesbe ültök, miért kell keresni a közlekedési IQ-tokat?"

– írta néhány saját kezűleg, a helyszínen készített fotót is mellékelve a Facebookon vélhetőleg annak a busznak a sofőrje, akinek kellemetlenséget okozott a faluban két mentőautó, valamint egy személyautó várakozása. Az amúgy gyenge helyesírással megfogalmazott bejegyzést a makói mentők közösségi oldala osztotta meg. Hogy személy szerint ki a buszvezető, az a posztból nem derült ki, a mentők ugyanis kitakarták a férfi nevét.A múlt vasárnapi bejegyzést saját oldalukon a makói mentők is megosztották, hozzátéve a maguk kommentárját.

Jelen esetben csak annyit tudunk mondani, nem véletlen áll két egység is ezen a szűk utcán, hiszen baj van. Nagy baj. Persze sorolhatjuk, hogy a bajtársak úgy parkoltak, hogy a mentőegység tagjai biztonságosan tudjanak ki-beszállni, az eszközöket, hordágyat tudják mozgatni, a beteget a lehető legbiztonságosabban tudják majd a mentőbe helyezni. Ehhez pedig hely kell.

Hozzátették, munkájuknál fontos a gyorsaság, néha másodpercek döntenek egy ember életénél, és persze azért mindenkitől elnézést kérnek.Egyébként úgy tudjuk, a helyi szociális otthonnál várakoztak a mentőautók, amely valóban a helyi buszjárat útvonalán fekszik. Információink szerint az otthon egyik lakóját igyekeztek megmenteni – sajnos nem sikerült.A Facebookon az Országos Mentőszolgálat is közleményt hozott nyilvánosságra az esettel kapcsolatban. Ebben azt írják, miközben két mentő személyzete is küzdött egy idős asszony életéért, az idősotthon épülete előtt egy szitkozódó buszsofőrtől visszhangzott az utca. Szerinte a mentők szabálytalan parkolása miatt tolatnia kell a busszal, ami meghaladja a kepésségeit. „A magából kikelt arrogáns buszost a menetrend sem izgatta, hiszen a buszról leszállva telefonjával percekig fényképezte a helyszínt, hogy gyorsan fel is tölthesse az eseményt a Facebookra. Végül, miután elküldte bajtársainkat melegebb éghajlatra, a sebességváltó igénybevételével mégis sikerült megoldani a rendkívül összetett közlekedési anomáliát" – így a közlemény.A mentők mindkét posztja alatt nagyon sokan osztották meg a véleményüket – lényegében kivétel nélkül a mentőknek adtak igazat, olykor keresetlen szavak kíséretében. Még buszsofőrök is, akik elhatárolódtak kollégájuktól, és ismeretlenül is elnézést kértek helyette. Egyetlen hozzászóló – feltehetőleg maga az érintett buszsofőr – vélekedett másként. Azt kifogásolta, hogy nem működött a mentőautók fényhídja.A helyi járatos buszokat üzemeltető DAKK Zrt. lapunk érdeklődésére azt írta, a társaság mélységesen megdöbbent a posztban szereplő mondatokon. „Őszintén sajnáljuk a történteket, és a DAKK Zrt. nevében elnézést kérünk munkatársunk közszolgáltatóhoz méltatlan viselkedése miatt. Amint ma (azaz pénteken) értesültünk az ügyről, természetesen vizsgálatot indítottunk, aminek eredményeként az érintett autóbusz-vezetőt azonnali hatállyal elbocsátottuk."