Különleges látványosság Makón: 20 év alatt benőtte az akác a háztömböt

A ház oldalához kapaszkodó növény a város egyik látványossága, hiszen az évek során felért egészen a tetőig, az erkélyek közé fut, és tavasszal, amikor ellepik a virágok, pompás küllemet kölcsönöz az egész tömbnek.A ház egyik régi lakója, Antal Imre – 1984-ben költözött ide – úgy emlékszik, a fát még apró csemeteként a kilencvenes években ültette a ház tövébe valaki. Nem különösebben igényes növény, hiszen igazából senki sem gondozza, locsolja, mégis nagyon gyorsan nő. Akinek tetszik, igyekszik egy-egy ágát elvezetni az erkélye felé madzaggal – így tettek Antalék is.– Söpörni kell a szirmokat virágzás idején, ezt azonban nem bánjuk: széppé, hangulatossá teszi az erkélyt, ráadásul nagyszerű illatot áraszt, amit ilyenkor az egész lakásban érezni lehet – mesélte. Amikor ott jártuk, a virágokat beporzó apró dongók kedves dünnyögését is hallottuk.Úgy értesültünk, a nagyra nőtt lilaakácot mindenki szereti a házban. Még össze is fogtak érte a lakók, amikor nagyjából öt évvel ezelőtt, egy homlokzati felújítás alkalmával a munkával megbízott brigád ki akarta vágni. Most, hogy virágzik, az erre sétáló turisták is megcsodálják, gyakran le is fotózzák – remélhetőleg még nagyon sokáig.