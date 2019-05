Munkásokkal és polgármesterekkel találkozott az uniós képviselő - Szájer: Meg kell állítani a bevándorlást!

– Végre tudok mutatni önöknek egy élő európai képviselőt – mondta tréfálkozva a makó Váll-Ker Kft. egyik új csarnokában az összegyűlt dolgozóknak Lázár János parlamenti képviselő, bemutatva Szájer Józsefet. A közvetlenül vagy közvetve hatszáz embernek munkát biztosító, kandallóiról az egész kontinensen ismert üzem számára nem mindegy, hogy miként működik az Európai Unió: fejlődését, bővítéseit jelentős részben uniós pályázatoknak köszönheti. Most is építenek két új csarnokot, amelyeket a legkorszerűbb berendezésekkel fognak felszerelni. A cégvezető, Tóth István azt mondta, erre azért van szükségük, mert megrendelésük van bőven, a technológiát azonban folyamatosan korszerűsíteni kell. Lázár azt mondta, jó látni, hogyan gyarapodik évről évre a gyár, Szájer pedig többek között arról beszélt, milyen veszélyei vannak annak a megoldásnak, amivel Nyugat-Európában próbálták a termelést bővíteni. – Nem sikerült integrálni azokat az embereket, akik megérkeztek ezekbe az országokba. Részben kényelmi okokból engedték be őket, abban a reményben, hogy majd elvégzik azokat a munkákat, amelyeket a jó módú ottaniak már nem akarnak. E helyett most őket is el kell tartani – magyarázta, miért ellenzi a magyar kormány a bevándorlást.



A gyárban tett látogatás után Szájer Lázár társaságában, illetve a térségi polgármesterekkel együtt a csanádpalotai, majd nagylaki határátkelőhöz látogatott. A két helyszín szimbolikus, hiszen mint az utóbbinál tartott sajtótájékoztatón elhangzott, azért sikerült megállítani a migránsáradatot annak ellenére, hogy még most is napi rendszerességgel próbálkoznak az illegális belépéssel, mert a határőrizetet megerősítették. Az uniós képviselő itt arról beszélt, hogy ő, illetve párttársai Brüssszelben Magyarországot képviselik, és nem Brüsszelt Magyarországon, ahogyan azt mások teszik. A május 26-iki választás tétjéről azt mondta, ez a jövőnkről szól, és ezzel üzenhetünk az Európai Uniónak. – Mi, a Fidesz képviselői azt a határozott üzenetet szeretnénk elvinni, hogy a határokat meg kell védeni, a bevándorlást meg kell állítani – mondta. – Nem akarunk beleszólni abba, hogy más országok hogyan akarnak élni, de ragaszkodunk ahhoz, hogy mások se utasítsanak bennünket. Mi nem akarunk bevándorlóország lenni, a jövőt nemzeti, keresztény alapokra akarjuk építeni – tette hozzá.



A határnál tett látogatást követően a térség polgármestereivel tárgyalt Szájer József a nemrég átadott magyarcsanádi művelődési házban.