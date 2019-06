Két helyszínen táboroztatnak Mórahalmon - egész nyáron telt házzal

Különleges hangulatra számíthatnak a táborozók a nagyszéksósi bivalyrezervátumnál.

Még csak a vakáció első hete kezdődött meg, a két nagy táborhelyszín azonban már most egész nyárra telt házas Mórahalmon. A nagyszéksósi kulcsosházban, illetve a Zöld közösségi ház és erdei iskolában is augusztusig szinte mindennap lesz élet: gyerekek, felnőttek, baráti társaságok töltik itt szabadidejüket.A nagyszéksósi területen, közvetlenül a bivalyrezervátum szomszédságában 80-an tudnak épületben aludni, de sátrazókkal tovább bővíthető a férőhelyek száma. – A két régi iskolaépület és egy 2015-ben épült harmadik ház szolgálja a vendégeket, a sátrazók számára pedig külön vizesblokkot alakítottak ki – mondta el Engi Magdolna. – Igény szerint étkezést is tudunk biztosítani, de bográcsozásra is van lehetőség.Az ingatlanon foci- és kosárlabdapálya, illetve játszótér is helyet kapott, a Nagyszéksós-tónál pedig túrázásra is van lehetőség, így ezt a helyszínt az aktív kikapcsolódásra vágyók részesítik előnyben. A Zöld közösségi ház és erdei iskolát pedig akadálymentesítése révén minden korosztály, sőt a szellemi fogyatékos vagy mozgássérült emberek is igénybe tudják venni. A volt határőrlaktanyát 2007-ben alakították át ifjúsági szállássá.– Összesen 65 főnek tudunk szállást adni – mondta el Hegedűs Anikó, az erdei iskola vezetője. A több mint egyhektáros területen öt épület található: többek között egy helyi múzeum, foglalkoztató és konferenciaterem is rendelkezésre áll. A mozgásra vágyók kosárpalánkkal felszerelt sportpályát, csocsót és pingpongasztalt is találnak, de van kerti foglalkoztató és szalonnasütő, illetve bográcsozóhely is. A helyben szervezett programok pedig gyalogtúrával is kiegészíthetők a városközponttól 7 kilométerre lévő táborhelyen.A két helyszínen már most is zajlanak programok: környékbeliek, helyiek, de határon túliak is érkeznek Mórahalomra kikapcsolódni. Augusztus végéig pedig egymást váltják a csoportok: mindkét helyszínen már csak egy-két szabad nap van a tanév kezdetéig.