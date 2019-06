Végtelen lehetőségek Öttömösön: Oreós spárgás sütemény is akadt a fesztiválon

– Spárgás bonbon, spárgás ivólé, spárgás töltött paprika is van az asztalon, idén különlegesség az oreós-spárgás sü­temény, és most sem maradha­tott ki a népszerű puffancs – mu­­tatta a kínálat egy részét Dobó István polgármester. A jubileumra születésnapi tortát is sütöttek, nem kérdés, ennek is spárga volt az alapja.Az ünnepi alkalommal két dísz­polgári címet és hat Öttömös Községért Emlékérmet adtak át. Díszpolgár lett Vargáné Dobó Jolán és Bata Ferencné, akik évek óta összefogják azokat, akik a spárgaételeket készítik a fesz­tiválra. Kiállítások is kísérték a rendezvényt, helyi kézművesek mutatták be termékeiket: mézeskalácsos és fafaragó is bemutatkozott. Míg a szülők a spárgás éte­­leket fogyasztották, a kisebbeket ingyenes játékudvar várta rendőrségi és tűzoltó-bemutatóval.Az ételkülönlegességek bemutatója után Dévényi Tibi bácsi szórakoztatta a közönséget retró bulival, majd este nyolc órakor Charlie lépett színpadra.