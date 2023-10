Milyen szerepet játszanak az NN életében a biztosításközvetítők?

Az NN Biztosító a hazai életbiztosítási piac egyik legmeghatározóbb szereplője, mely a több mint 175 éves nemzetközi NN Group tagja, és sok évtizedes hazai működése során méltán érdemelte ki ügyfelei bizalmát. Azonban az elért eredményekkel sem dőlhet hátra egy biztosító, hiszen társadalmunk, a hétköznapok kihívásai és ezzel együtt a biztosítási piac is folyamatosan változik, így nekünk is alkalmazkodni kell az új kihívásokhoz. Ami minden korban kulcsfontosságú, az a bizalom, melynek kialakulásához megkerülhetetlen a biztosításközvetítők szerepe, hiszen ők képviselik az NN-t.

Milyen képességgel kell rendelkezniük és milyen kihívásoknak kell megfelelniük napjaink biztosítási tanácsadóinak?

A biztosításközvetítő fő feladatköre a személyes tanácsadás, amely ma már online térben is megvalósulhat. Aki képes az önállóságra, szereti a rugalmasságot, szeretne tanulni és rendelkezik középfokú végzettséggel, csak biztatni tudom arra, hogy csatlakozzon az NN csapatához. Ahogy társadalmunkat, úgy ezt az ágazatot sem kerülik el a demográfiai folyamatok: az iparágban dolgozó tanácsadók jelentős része 10 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, ezzel együtt az ügyfelek átlagéletkora is növekszik. Ez egyértelműen mutatja, hogy az Y generáció tagjait nemcsak toborzási céllal, hanem ügyfélként is érdemes megszólítani. Ehhez pedig friss szellemiségre, új arcokra van szükségünk, akik hitelesen képviselik az NN értékajánlatát a fiatalabb generációk felé.

Mitől lehet vonzó a biztosításközvetítő szakma?

Ennek a hivatásnak az egyik legszebb része, hogy biztosításközvetítőként jelen lehetünk ügyfeleink életében, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a biztosító szolgáltatásai segítséget nyújtsanak egy-egy fontos élethelyzetben. Ráadásul ez a feladatkör igen pozitívan hat magára a tanácsadóra is, hiszen rengeteget fejlődhet a pénzügyi ismeretek és a pénzügyi intelligencia terén, valamint jelentősen növelheti kapcsolati tőkéjét is. Az NN pedig ehhez a fejlődéshez minden lehetséges eszközt biztosít: online és személyes képzések, tréningek, mentori támogatás és az első évben tevékenységindító bónuszok lehetősége áll a biztosításközvetítő partnerek rendelkezésére.

A megváltozott gazdasági környezet a pénzügyi tudatosságot, a koronavírus-járvány pedig az egészségünkkel kapcsolatos gondolkodást alakította át. Mindezek hogyan hatnak az öngondoskodásra és arra, hogy a biztosításközvetítői szakma újra reneszánszát éli?

Tapasztalataink szerint a minket körülvevő változó gazdasági környezet egyre többeket terel afelé, hogy életbiztosítással gondoskodjanak családjuk és önmaguk anyagi jövőjéről. A COVID idején megtapasztalhattuk azt is, hogy életkortól, általános egészségi kondícióktól függetlenül bármikor bekövetkezhet egy komolyabb betegség, vagy akár haláleset, valamint azt, hogy mindezek a szomorú események hogyan képesek hatni a családok életére. Azóta a lakosság jó része új alapokra helyezte az egészséggel kapcsolatos felfogását. Az NN ezekre az ügyféligényekre reagálva folyamatosan fejleszti kockázati és egészségbiztosítási termékeit. Ezek közvetítésében kulcsszerepe van a partnereknek, akik az ügyfelek igényeinek legmegfelelőbb termékajánlatokkal nyújthatnak segítséget olyan életeseményekre, mint például az otthonteremtés, a nyugdíjas évek anyagi biztonságának megteremtése vagy felkészülés a váratlan helyzetekre.

