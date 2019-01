Kult'30 - Az értékes félóra! - az M5 csatorna kulturális magazinműsora

(X)

„A Kult’30 című műsor egy kulturális „nassolnivaló". Könnyed, szórakoztató, ugyanakkor tartalmas információkat hordoz, és mindenfajta érdeklődést „jóllakat". Akkor is megnézem a műsort, mikor nem én vezetem. Sőt többször a műsor ajánlására mentem el egy kiállításra vagy koncertre. Tágítom a látóköröm. A zene és a táncművészet iránti érdeklődésem még fiatal koromból ered: zongoráztam, zeneelméletet, néptáncot és dzsessztáncot tanultam. A képzőművészet teljesen kikapcsol, lebilincsel, olyan számomra, mint egy meditáció" – mesélte, a Kult’30 műsorvezetője.„A Kult’30 az egyik legkedvesebb feladatom, hiszen a művészeti és kulturális élet legizgalmasabb, legfrissebb híreit és programjait kínálja egy lendületes fél órában. A zene életem szerves része a kórusmuzsikától a jazzen át a népzenéig, és ha már népzene, fontos számomra a néptánc is, hiszen kedvesem a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosa. Kultúránk a keresztény Európa szellemi, ideológiai alapjaira épült, ezért különösen fontosnak tartom, hogy vallási témákkal is foglalkozunk: akár szakrális művészet, akár egyéb kulturális vonatkozás kapcsán" – árulta el, műsorvezető.Az interaktív műsor készítői acímre várják a nézők észrevételeit, véleményét, ajánlataikat kulturális eseményekről.Ha csak fél órád van kultúrára, akkorminden hétköznap 17.30-tól azműsorán!