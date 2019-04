Polly 3 millió forintért sem eladó!

Fotó: Török János

– Dolgoztam egy tenyésztőnél, és a tanítási szünetben a kislányom is eljött néha velem. Nagyon szereti az állatokat, különösen a lovakat. Ezt az állatok megérzik. Nagyon látszik, hogy Viki is rokonszenves nekik. A gazdánál akkor születtek a pónik, és egyet fölajánlott Vikinek – mondja Gulyás János. Mivel a lovat hat hónapos koráig nem lehetett elhozni, Viki járt hozzá, sűrűn. – Most már nálunk van Polly, itt, a kertben sok időt töltenek együtt. A múltkor szóba került, hogy mennyiért lehetne eladni, de azt mondta a kislányom, ő hárommillióért sem adná el, semmi pénzért.Viki azóta kapott egy nagyobb lovat is, elkezdett lovagolni tanulni. Most 13 éves. Ahogy hazajön az iskolából, a kertben várja egy másik iskola, amely számára sokkal izgalmasabb a délelőttinél. Ebben olykor másoknak is részük lehet. Ismerős, gyerekes családok el szoktak jönni néha, megnézni, hogy vannak Gulyásék lovai.