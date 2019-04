Előre a hetedik helyért! Holnap 18.30-kor: Szeged SZTE-Tatabánya

Varga Tamás szerint a védekezés az alap. Fotó: Karnok Csaba

– Hihetetlen meccs volt, szinte semmi sem jött össze, egy csapat életében két-három évente ha van egy ilyen találkozó – így értékelte a vezetőedző, Varga Tamás azt a márciusi összecsapást, amelyet a Szeged SZTE a Tatabánya otthonában vívott, és így is elért egy döntetlent. Ez mindent el is mond arról, hogy a két csapat csatájában mi várható: a női vízilabda OB I hetedik helyéért zajló párharcban a szegediek az esélyesek, de a peches idegenbeli derbi emlékezteti őket, hogy nem bízhatják el magukat. Ősszel a SZUE-ban simán, 12–8-ra nyertek a Tisza-partiak, és most is szeretnének így tenni, pénteken 18.30-kor ugyanis hazai pályán lesz a párharc első felvonása.– Ha a szezon elején valaki azt mondja, az idény végén úgy harcolunk majd a hetedik helyért, hogy mi vagyunk a favoritok, rögtön aláírtam volna – kezdte a beszélgetést Varga Tamás. – Ezért a helyzetért rengeteget dolgoztunk, különösen azok a lányok, akik minimális cserével játszották végig az egész szezont. Ezért is örülök az Eger elleni bravúros győzelmünknek, nagyon megérdemelte a csapat. Fárasztó idényünk volt eddig, de most, a mindent eldöntő meccseken még oda kell tennünk magunkat.Mi dönthet? A játékosként kétszeres olimpiai bajnok tréner szerint egyszerű a képlet.– Ha fegyelmezetten hozzuk a saját játékunkat, biztosan mi nyerünk. Az egyetlen elbizonytalanító tényező az ellenfél rutinos, Európa-bajnok kapusa lehet, de ha kellően koncentrálnak a lányok a lövéseknél, akkor meglesz a siker. Védekezésben segíteni kell egymást, csak ez adhat egy masszív alapot a támadójátékunknak – véli a szakember.A hetedik helyért vívandó párharc az egyik fél második győzelméig tart, a második találkozót jövő héten csütörtökön 17.30-tól rendezik Tatabányán.