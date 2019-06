Elter Antal dupla bronzérmet szerzett - Szegediek is remekeltek

Kick-box, Budapest. A versenyen a Hódmezővásárhelyi ITF Taekwon-do Klub sportolója, Nagy Ramóna, valamint a klub vezetőedzője és az Algyői Sportkör versenyzője, Zsarkó Dániel Péter is rajthoz állt a szegedi Combat „D" SC színeiben. Nagy Ramóna korcsoportjában a light-contact és a kick-light szabályrendszerben is a dobogó legfelső fokára állhatott. Zsarkó Dániel Péter a férfiak 74kg-os light-contact szabályrendszerében a bronzéremig jutott, ugyanis egy sajnálatos homloksérülés következtében nem folytathatta tovább a küzdelmeit.

Felkészítők: Tóth Gábor, Stricz Richárd, Máté Zoltán, Lőkös Zoltán.



A szegedi származású Busa Andrea a pointfighting 60 kilogrammos súlyában és a Grand Champion versenyen is második lett, majd light-contactban első, kick-lightban pedig ugyancsak második. Tetstvére, Busa Gabriella pedig ezüstérmet szerzett full-contactban az 52 kilogrammosok között.



A röszkei Nagy Rita a Combat „D" SC színeiben harmadik helyezést ért el light-contactban a 60 kilogrammosok között, kick-lightban viszont a 65 kilogrammos küzdelmet megnyerte.



A Szegedi Küzdősport Klub versenyzője, Elter Antal a masters mezőnyben két bronzérmet szerzett: a light-contact kategóriában a -94 kilogrammosok mezőnyében öt induló között az első meccsét Tóth István ellen pontozással elvesztette, de így is felállhatott a dobogó harmadik fokára. Kick-lightban népesebb volt a mezőny, hiszen nyolcan neveztek szintén a -94 kilogrammba. Elter Tóth István ellen visszavágott, és a szegedi nyert pontozással, majd Jorcsák Józseftől pontozásos vereséget szenvedett, így itt is harmadik lett.



Szintén a veteránok mezőnyében versenyzett a szegedi Boxvilág SE sportolója, egyben edzője, Szuknai Zsuzsanna: a light-contact kategória -65 kilogrammos súlyában aranyérmet szerzett. A Combat „D" SC-ből Vas Csaba a +94 kilogrammos mastersek között nyert egy-egy aranyérmet szintén light-contactban, valamint kick-lightban.