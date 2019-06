Európai Játékok: aranyérmes a Kárász Annával felálló női kajak négyes, Birkás ezüstérmes egyesben

A kajakos Kozák Danuta és Birkás Balázs révén két ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a csütörtök délutáni 200 méteres döntőkben a minszki Európa Játékok kajak-kenu versenyében.



Közvetlenül a délutáni program rajtja előtt óriási eső zúdult a Zaszlavl regatta központra, mindenki fedezékbe menekült, de aztán mire elrajtoltak a futamok, megszűnt a csapadék, még a nap is kisütött, az erős szél viszont maradt.



Akárcsak délelőtt, 500 méteren, a magyarok közül először Kozák Danutát szólították a rajthoz a kajak egyesek döntőjében. Ezúttal nem rajtolt rosszul, féltávnál azonban a mezőnyben haladt, nem tűnt úgy, hogy odaér a dobogós helyekre. Miközben az élen a dán Emma Jörgensen biztosan vezetve lapátolt, mögötte nagy harc alakult ki, Kozák pedig az utolsó erőtartalékait mozgósítva végül bejött a második helyre. A lengyel Marta Walczykiewicz lett a harmadik.



Az UTE ötszörös olimpiai bajnoka négy számban indult Minszkben, és egy arannyal, valamint három ezüsttel zárt.



"Emmára és Martara számítottam, hogy ők jók lesznek, így is lett. Most a rajtom jól sikerült, jól is mentem, de Emma gyorsabb volt. - mondta Kozák, aki a múlt hét óta, az otthoni válogatót is beleszámítva 13 futamot teljesített.



"Itt egyedül a páros döntőben nem éreztem jól magam, a többi rendben volt, kezdődhet a vb-alapozás" - tette hozzá.



A férfiak hasonló számában a hideg és a szél ellen sapkával védekező Birkás Balázs is nagyot küzdött a 9-es, "surranó" pályán, volt olyan pontja a távnak, amikor vezetett is, majd végül ő is másodikként ért a célba.



"Nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült ez a pálya, főleg a délelőtti négyes döntő után. - kezdte az értékelést Birkás. - A társaim nevében is szerettem volna bizonyítani, hogy jók vagyunk és a vb-n még jobbak leszünk. Nagyon megerősödött ez a kétszázas mezőny."



Miközben újra szakadni kezdett az eső, a szegediek fiatal kenusa, a 19. születésnapját pénteken ünneplő Nagy Bianka hetedik lett a C-1 fináléjában, a Lucz Anna, Kiss Blanka kajakos duó pedig kilencedikként zárt.



A regatta a később sorra kerülő két 5000 méteres kajakdöntővel zárul.



A magyar kajak-kenu csapat jelenleg hét éremmel, három arannyal és négy ezüsttel áll, míg az egész Európa Játékok-küldöttségnek tíz dobogós helyezése, közte három elsősége van.



Aranyérmet nyert a minszki Európai Játékokon a szegedi Kárász Annával felálló női kajak négyes 500 méteren, ahogy a női kenupárosok 500-as döntőjében is magyar siker született. Női kajak egyesben Kozák Danuta nagyot hajrázva második lett a fehérorosz Volha Hudzenka mögött, míg a férfi kajak négyes, a szintén szegedi Birkás Balázzsal hetedikként zárt. Eredmények NŐI K–1 500m

1. Volha Hudzenka (fehérorosz) 2:03.929

2. Kozák Danuta 2:04.176

3. Emma Jörgensen (dán) 2:04.989



NŐI C–2 500m

1. Magyarország (Balla Virág, Takács Kincső) 2:11.129

2. Fehéroroszország 2:12.924

3. Oroszország 2:14.194



NŐI K–4 500m

1. Magyarország ( Kárász Anna , Kozák Danuta, Csipes Tamara, Medveczky Erika) 1:41.526

2. Fehéroroszország 1:41.654

3. Lengyelország 1:42.851



FÉRFI K–4 500m

1. Oroszország 1:32.376

2. Németország 1:32.541

3. Szlovákia 1:32.721

… 7. Magyarország (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs , Kuli István) 1:36.341



NŐI K–1 200m

1. Emma Jörgensen (Dánia) 41.625 másodperc

2. Kozák Danuta (MAGYARORSZÁG) 42.160

3. Marta Walczykiewicz (Lengyelország) 42.408



NŐI K–2 200m

1. Ukrajna 44.781

2. Németország 44.961

3. Fehéroroszország 45.073

… 9. MAGYARORSZÁG (Lucz Anna, Kiss Blanka) 47.351



NŐI C–1 200m

1. Alena Nazdrova (Fehéroroszország) 50.351

2. Lisa Jahn (Németország) 51.656

3. Dorota Borowska (Lengyelország) 51.731

… 7. Nagy Bianka (MAGYARORSZÁG) 53.151



FÉRFI K–1 200m

1. Maxime Beaumont (Franciaország) 38.976

2. Birkás Balázs (MAGYARORSZÁG) 39.149

3. Dzmitrij Tracjakov (Fehéroroszország) 39.351