Év sportolója díjazottak - Mernek nagyot álmodni: 2018 utánpótlásbázisa a Szatymazi SE

Szabó Csaba vezetőedző, Barna Károly szatymazi polgármester és Katona Pál edző is ott volt a gálánkon. Fotó: Kuklis István

Volt abban valami különleges és szép, amikor a szegedi Hungi vigadóban, lapunk 49. Az év sportolója díjátadó gáláján az esemény trófeáinak készítője, a CE Glass Industries vállalkozás kereskedelmi vezetője, Kádas Péter adta át a díjat Szabó Csabának. Egy szatymazi székhelyű cég képviselője a Szatymazi SE cselgáncsszakosztálya vezető- edzőjének.– 2015 nyarán vettem át a klub szakmai irányítását Kovács Szabolcstól, aki nagyon jó munkát végzett. Először megijedtem a lehetőségtől, hiszen a lányom ugyan a klubban dzsúdózik, de én annak csak támogatója voltam. Hiába jó sportoló valaki, és nyer négy magyar bajnoki címet, világ- és Európa-kupákon érmeket, csapat Európa-bajnokságon ezüstöt, nem biztos, hogy jó edző is lesz – ez járt a fejemben, de tizenkilencre lapot húztam. A negyedik évben járok már, és az akkor 29 fős szakosztály létszáma mára meghaladja a 150 versenyzőt. Januárban mindig frissítem a nyilvántartást, így csak a valós számokat látom magam előtt. 82 aktív versenyzőnk van, azaz ennyien indulnak a versenyeken, ez pedig meghaladja a Paks vagy a Honvéd hasonló statisztikáját. Mertünk és merünk nagyot álmodni – mondta Szabó Csaba, a Szatymaz vezetőedzője.A klub versenyzői 45 pontszerző helyet értek el, ebből 26 érmet hoztak haza, és hat elsőséget szereztek: Tompa Péter U23-ban és a junioroknál, Lénárt Benedek ifjúsági B-ben, Balogh Sára felnőtt II., Kormányos Dániel felnőtt III., míg Nagy Kitti felnőtt I. osztályban lett magyar bajnok. A Szatymazi SE az ország egyetlen klubja, amelynek valamelyik versenyzője a diák C-től a felnőtt I. osztályig nyert érmet a magyar bajnokságon, illetve ki tudott állítani minden korosztályban női (lány) és férfi (fiú) együttest a korosztályos csapatbajnokságra a serdülőtől a felnőttekig.– Ezenkívül Nagy Kitti az első felnőtt világverseny-indulója a településnek, de Balogh Sára is egyedit produkált a junior vb-n, ahol megverte a tavalyi világ- és Európa-bajnokot. A legek éve volt 2018, és nehéz lesz felülmúlni, viszont azon vagyok már most, hogy 2019 még jobb legyen. Tíz segítőm van a klubnál, a szegedi csoportot Katona Pál vezeti, akivel nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Szatymazon 2019-ben egy mindennel ellátott, az iskolához tartozó dzsúdóterem épülhet, a szegedi bázist pedig felújítjuk. Mindkét projekt a magyar szövetség, a szatymazi önkormányzat és Kiss-Rigó László püspök támogatásával valósulhat meg – tette hozzá Szabó Csaba.