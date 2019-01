Ez a meccs duplán számít: Szedeák - Kaposvár 67-67 (IV. negyed)

Minden labda számíthat. A Szedeák küzdésére nem lehet panasz az utóbbi meccseken. Fotó: Karnok Csaba

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 15. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Papp P., Rácz, Hervay.Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Green, Juhos, Sulovics. Csere: Ponjavics, Kerpel-Fronius, Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Kaposvár: Ubilla, Johnson, Markovics, Hendlein, Spica. Csere: Halász, Bogdán, Baki. Vezetőedző: Fekete Ádám.Kipontozódott: Sulovics (40.), Vágvölgyi (40.)Jön az utolsó felvonás. Hendlein rossz tempója, Greentől pedig elveszik. Hendlein kosara nyitja az utolsó negyedet, 54-50. Spica ejthet közelről, 54-52. Halász megmozdulását videózzák, ellentétben egy előbbi kétes szituációval az oldalvonalnál. Sportszerűtlent ítélnek, Révész csak az elsőt dobja be, 55-52. Kerpel-Fronius remek csele után dobja be a tempót, 57-52. Hendlein pöcizik egyet vissza újra, 57-54. Ponjavicstól rövid a középtávoli, Hendlein megint belepöcköl Baki rövid ejtésébe, a vendégek legjobbja Hendlein, 57-56. Visszajön Boltics a pályára. Ubilla hármasával fordít a Kaposvár - 57-59-nél kér időt Andjelko Mandics. Révész egyenlít Boltics passza után, 59-59. Labdaszerzés után Green viszi végig - 61-59, gyors négy szegedi pont, rögtön időt kér Fekete Ádám! Markovics ellépi, jöhetünk! Kerpel-Froniustól azonban hosszú a hármas, Ubillától viszont nem.... 61-62. Bolticsnak sem jön a tripla, visszajön Sulovics. Markovicsnak sem jó a kintije, ahogy Boltics ejtése sincs bent. Kerpel-Fronius beüti a negyediket, visszajön Vágvölgyi. Három és fél perc, egyetlen ponttal vezet a Kaposvár. Vágvölgyi kezéből kiesik a lepattanó, Ubilla viszont beejti, 61-64. Spica negyedik hibája, Sulovics büntetőzhet, csak a második bent, 62-64. Támadóhiba a túloldalon! Boltics estében, átlépi a húsz pontot, 64-64, két és fél perc. Könnyelműség hátul, Markovics köszöni szépen, 64-66. Vágvölgyi beviszi, de ez az ejtése is lejön... így nehéz lesz. Lejár a Kaposvár támadóideje, 1.38 még a meccsből. Bolticsnak semmit nem akarnak befújni... de nem is kell, mikor itt van PONJAVICS! Triplájával vezetünk, 67-66, 57 másodperc maradt, időt kér a Kaposvár. Green labdát szerez - videóznak, végül maradhat nálunk. Boltics leszedi Vágvölgyi pattanóját, de Sulovicsra ráfújnak egy faultot, kipontozódik a center. Időt kér a Kaposvár, 31 másodperc maradt. Vágvölgyit is kifújják... tüntet a csarnok a játékvezetők ellen. Hendlein két büntetője: csak az első jó, 67-67. Kilenc másodperc... Green elengedi, de kiköpi a gyűrű - HOSSZABBÍTÁS!Boltics kosarával indul a második félidő, 39-32, az eddigi legnagyobb szegedi előny. Markovics egy dudaszós hármassal válaszol, 39-35. Spica harmadik hibája, Sulovics harcolja ki. Elrontja mindkét büntetőjét, de Juhos szed egy támadót. Nincs azonban szegedi kosár belőle. Hendleintől nem jó a hármas, Green első mezőnykosara, 41-35. Lejár a kaposvári támadóidő, remek védekezés ismét. Boltics tizenhétpontos ezzel a ziccerrel, 43-35. Spicától egy olyan passz, amikor oda sem néz, Hendlein befejezi a körtéből, szép akció volt, 43-37. Boltics húzza le Juhos lepattanóját, majd még egy támadó jön - SULOVICSTÓL PEDIG EGY TRIPLA! 46-37! Spica kettese, ez az első pontja a meccsen, 46-39. Juhos elront egy közelit, de Boltics labát szerez - Greentől nem jó a tripla a sarokból. Ubilla büntetőzhet Vágvölgyi harmadik hibája után, amit szándékosnak ítélnek. Ubilla nem ront, 46-41 - majd Sulovics jó védekezése után megvan a labda. BOLTICS! Ezt is beejti, 48-41. Johson negyedik faultja, Juhos szerez labdát tőle, le is hozza őt Fekete, Baki jön vissza. Megvannak Juhos első pontjai is Boltics passza után, 50-41. Sulovicsnak is a negyedik, jön Révész. Spica a vonalról, de kihagyja mindkettőt! Boltics kap egy kis pihenőt, Kerpel-Fronius jön. Hendlein dobhat kettőt egy véleményes ítélet után, de csak a második bent, 50-42. Ponjavics rossz hármasát leszedi Juhos, de nem tudja visszaemelni, majd Baki tempója hullik be, ami után időt kér a Szedeák, másfél perc a negyedből. Révésznél támadót fújnak, majd Spica beejti mellette, 50-46. Révész válaszol, 52-46. Juhos elsőre blokkolja Hendleint, de végül ha nehezen is, de bedobja a kaposvári magasember, 50-48. Kerpel-Fronius remek passzát Révész ejti be, 52-48. Elrontja a bedobást a Kaposvár, még marad időnk egy támadásra - ám előtte videóznak, mennyi maradt pontosan az órán. Ponjavics még eldobhatja a sarokból - de kiperdül. Hatpontos szegedi előny az utolsó felvonás előtt.Ponjavics lehúzza Halász labdáját, de nincs befejezés a kontrából. Baki hármasa nyitja a második negyedet, 17-22. Ponjavicstól nem jó a tripla, de Halásztól sem. Sulovics túldobja a gyűrűt, majd Halász passzát a lendületből érkező Markovics ejti be, 17-24. Támadóhiba Sulovicsnál, megint eltelik lassan három perc szegedi kosár nélkül. Vágvölgyi jön Juhos helyett. Lejön Markovics közelije, Boltics viszont beviszi és be is fejezi, 19-24. Baki újabb hármasa, 19-27. Boltics szedi le Ponjavics pattanóját, 21-27, ezzel már tíz pontnál az irányító. Labdaszerzés után Kerpel-Fronius dobhat ziccert, 23-27 - időt kér a Kaposvár. Egy gyors indítás után Ponjavics lehúzza Vágvölgyi pattanóját, majd vissza is ejti, 25-27. Sulovics is befejez egy gyors támadást, egyenlítünk, 27-27! Három másodperce maradt a Kaposvárnak, feljavult védekezésben a Naturtex. Boltics! Egy triplával jelentkezik, 1-0 után újra vezetünk, 30-27! Rossz a floater a túloldalon, majd Markovics üt oda Sulovicsnak, a center helyett jön Révész. Kihagyja a triplát a sarokból Johnson, majd Révész szerez egy közelit, 32-27. Boltics kapja meg a harmadikat, le is hozza gyorsan őt Mandics Johson büntetői előtt. 13-0-s szegedi futást törnek meg Johson büntetői, 32-29. Lejön Ponjavics tempója, így kezdődik meg a félidő utolsó két perce. Ubilla csak egyet dob be a vonalról, 32-30. PONJAVICS! Ő is átlépi a tíz pontot ezzel a hármassal, 35-30. Labdaszerzés Révészről, Green eldobja kintről, de nem jó, Ubilla floatere viszont igen, 35-32. Révésztől rossz a pincér, de Kerpel-Fronius visszaszerzi. Green állhat a vonalra, mindkettőt a helyére küldi, megvannak így az első pontjai, 37-32, időt kér a Kaposvár, 43 másodperc még a félidőből. Lépés Johsonnál, szépen védekezett most Vágvölgyi és Révész. Hét másodperc a különbség a két órán, Ponjavics középtávolija rövid, így még egyet támadhat a Kaposvár, de ez sem jó - hét ponttal, 20-13-ra nyeri ezt a negyedet a Szedeák, amely a borzasztó kezdés ellenére vezetni tud a félidőben.A Szedeák hozza el a labdát, majd Sulovics rögtön büntetőzhet. Az első kimarad, a második már bent, 1-0. Hendlein fordít, 1-2. Vágvölgyi fut be Sulovics labdájával, de kiperdül, majd Johson betörése után 1-4. Markovics is kosarat szerez, 6-1 a Kaposvárnak. Boltics egy kézzel teszi fel, de ez is lejön, Hendlein a sarokból egy középtávolival, 1-8. Megint rossz támadás, nincs még mezőnykosarunk, pedig két és fél perc eltelt. Spica floatere most lejön, ahogy Green középtávolija is. Ubilla tempójával 10-1 a Kaposvárnak, időt kér Mandics. Green betörése után rossz az ejtés, Johson viszont megoldja, 11 ponttal vezet a Kaposvár. Boltics megy be, és faulttal együtt, ez kell! Ponjavics jön Vágvölgyi helyére. Jó Boltics büntetője is, 4-12. Ubilla remek passzát Markovics ejti be, 4-14. Eladott labda, Boltics nem tudja összeszedni, majd Sulovics és Juhos közösen állítják meg Spicát. Ponjavics középtávolijával 6-14. Johson lepattanóját Sulovics húzza le, majd Greentől rossz az ejtés. Markovics megszerzi a meccs első hármasát, 6-17. Sulovics visszadobja, 9-17! Lejár a Kaposvár támadóideje, most jól védekezünk. Spica és Johson is két faultnál jár, jön Halász és Bogdán. Ponjavics két büntetője - mindkettő a helyén, 11-17. Labdaszerzés, de Green kihagyja a zsákolást. Megint labdát szerzünk, Green ezt sem tudja bedobni, de Ponjavicsé a pattanó, aki viszont faulttal együtt fejezi be - Kerpel-Fronius jön Green helyett. Ponjavics most is megoldja a büntetőt, 14-17. Hendlein blokkolja Juhost, Boltics viszont beüti a második faultját. Videózás után a Szedeák kapja meg a labdát, majd Bogdán faultja után Sulovics büntetőzhet. Most is felez, 15-17. Bogdántól rövid a tripla a sarokból, de Hendlein visszateszi, 15-19. Juhos triplája rövid, de Boltics szintén visszaejti, 17-19. Markovics floatere rossz, Sulovicsnak két másodperce maradt - a félpályáról dobja el, de nincs bent. Rosszul kezdett a Szedeák, de visszajött két pontra.17.55 - Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Teljes kerettel a Szedeák, Marko Boltics is vállalta a játékot - Wirth Ádám is átöltözött, kérdés, mennyit fog ma játszani.Nem sikerült a bravúr szombaton a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, bár azzal aligha számoltak a klubnál, hogy idegenben legyőzik a Szolnokot. A Tiszaligetben, valamint a Falco ellen mutatott játék azonban annál többet jelenthet már akár szerdán, a jó teljesítményre pedig szükség is lesz.Azt a Kaposvárt fogadja ugyanis a Szedeák, amely csupán egy győzelemmel számlál többet a szegedieknél, ezt a sikert a legutóbbi hétvégén a TF Budapest elleni, hosszabbítás után megnyert találkozón zsebelte be a somogyi együttes. Tisztán látszik, hogy mennyire fontos meccs vár Juhos Leventéékre, a roppant kiegyenlített bajnokságban egyébként is nagyon értékes minden győzelem – hát még ha az egy közvetlen rivális ellen születik.Kulcskérdés lehet Marko Boltics játéka: a Szedeák irányítója egy rossz leérkezés után a bokáját és a lábujjait fájlalta a szolnoki meccsen. Öröm az ürömben, hogy a helyére beszálló Kerpel-Fronius Gáspár megmutatta, lehet rá számítani téthelyzetben is, viszont a szegedi keret számára minden hiányzó rengeteget jelenthet. Boltics állapota valamelyest javult szombat óta, így mutatkozik esély a játékára. A szegediek kilencese egyébként a kaposvári mérkőzést sem egészségesen vállalta, akkor tüszős mandulagyulladással játszotta végig a meccset.Ha már az idegenbeli találkozó szóba került, Kaposváron 82–63-ra nyerni tudott a Szedeák, többek között Tyrell Green 27 pontjának is köszönhetően. A szerdán 18 órakor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.