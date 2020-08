Nagyon profi mezőny érkezik a magyarországi kerékpárversenyre

A valaha volt legnagyobb magyarországi kerékpárversenyre kerül sor a szombaton kezdődő Tour de Hongrie-val a főszervező szerint.

Eisenkrammer Károly az M4 Sport Sporthíradóban szerdán elmondta: noha a viadal kategóriaugrásának 2022-től állna a zászló, ő nagyon szeretné, ha már jövőre a Pro Series sorozat része lenne a magyar országúti kerékpáros körverseny. Ehhez kommunikációs, sportszakmai és a csapatok számát és minőségét is meghatározó kritériumoknak kell megfelelni. Utóbbihoz például 11 résztvevő sor szükséges a kerékpársport két legmagasabb kategóriájából, márpedig összesen 13 ilyen istálló vesz részt a szerdáig tartó Tour de Hongrie-n: a világelitet jelentő World Tour-csapatok közül öt, míg a WT alatti besorolású, azaz prokontinentális istállók közül nyolc áll majd rajthoz az öt szakaszból álló, 826 kilométer össztávú magyar körversenyen.

Mint mondta, a viadal tavaszi halasztása után B-tervként tekintettek az őszi időpontra, csak szerették volna korrektül megszervezni.

„Ehhez képest ott tartunk, hogy a valaha volt legnagyobb kerékpárversenyt szervezzük Magyarországon”

– hangsúlyozta.

A főszervező kiemelte, néhány éve nem gondolta volna, hogy ilyen profi mezőny érkezik, és még ebben is ilyen esélyekkel állnak rajthoz magyar bringások, akik közül kiemelte a tavaly az összetettben második Dina Mártont és harmadik Valter Attilát, a 2017-ben második Peák Barnabást, valamint a friss magyar bajnok Filutás Viktort.

„Itthon nem is sejtjük, hogy külföldön milyen érdeklődés övezi a magyar körversenyt”

– mondta, hozzáfűzve: az Eurosporton az ugyancsak szombaton kezdődő Tour de France közvetítései előtt vagy után lesz összefoglaló a Tour de Hongrie-ról, amelyet az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetít.

A főszervező kiemelte: balesetmentes és gördülékeny versenyt vár, és bízik egy magyar dobogós szakaszhelyezésben.

Eisenkrammer Károly kifejtette: az országúti kerékpársport speciális sportág, a hosszú szakaszokon százak lehetnek jelen az utak mentén vírusveszély nélkül.

„Elég nehéz időszakban vagyunk benne, amikor nem lehetett sporteseményeken megjelenni, ez a verseny egy kivétel, a sport ünnepe.

Mindenkit arra biztatok, hogy jöjjenek el, szurkoljanak a mezőnynek, a bringásoknak” – fogalmazott. Hangsúlyozta ugyanakkor: mindenkit kérnek a maszkviselésre, hogy ezáltal is megmutassák a nézők: „vigyázunk egymásra”. Mint mondta, a versenyzőknek mindenhol maszkot kell viselniük, buborékban fogják kezelni őket a szervezők, így egymástól is el lesznek különítve a csapatok a szállásokon, és nem is étkezhetnek együtt. A versenypályán kívül idén a járványhelyzet miatt nem is lehet majd találkozni a kerékpárosokkal, így a korábban megszokott lehetőségek, a rajt- vagy célterületeken begyűjthető aláírások vagy közös fotók elmaradnak.

Az első csapatok szerdán érkeznek meg, a péntek esti csapatbemutató után pedig szombaton Esztergomban rajtol a 41. Tour de Hongrie, a nemzetközi szövetség (UCI) 2.1-es kategóriájú viadalán 20 csapat 120 versenyzője szerepel.

