50. Év sportolója gála díjazottjai, 12. rész: Szedeák U20

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év Sportolója gálánkat, ezért bemutatjuk díjazottjainkat. Ezúttal az év utánpótlás bázisának választott Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as csapata következik.

Ritkán látható bravúrt hajtott végre tavaly a Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as csapata, hiszen egymást követő két évben is megnyerte a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokságot: pedig a két év között is jócskán akadtak különbsége.

– Az első évben, amikor elkezdtük a közös munkát, bizakodó voltam, mert azokról, akik tanulni érkeztek Szegedre és így csatlakoztak a csapathoz, látszott, hogy jó játéktudást képviselnek – kezdte Kiss Zsolt, a Szedeák U20-as csapatának edzője, a klub utánpótlás vezetője. – Tudom, ez nem mindig jelent sikert is. Ahogy teltek a meccsek, egyre inkább éreztem, hogy ebben a társaságban benne van a kiugró eredmény, már csak azért is, mert nagyon jó volt látni őket csapatként – tette hozzá.

2019-ben már más stílusú játékot játszottak, hiszen Révész Ádám kiöregedésével Mayer Ákos játszott ötös poszton, aki a szezon meglepetését hozta a teljesítményével. Az új idényre ismét változások álltak be a csapatnál, hiszen a legtöbbet játszó hat ember már nincs a csapatban.

-Mindezek ellenére egy nagyon kellemes csalódás az idei U20-as szezon, tartottunk attól, hogy hátul leszünk a tabellán, de csak két győzelemre vagyunk a második helyezettől. Amíg lesz esélyünk, mindent megteszünk azért, hogy a négybe jussunk. Realista ember vagyok, idén vannak nálunk jobb csapatok, nem beszélek címvédésről, de szeretnénk ott lenni újra a nyolcas döntőben – mondta az idei évről Kiss Zsolt.

A Szedeák korábbi csapatkapitánya számára pont ez teszi széppé a munkát, mert akárcsak más utánpótlás-csapatoknál, úgy náluk is folyamatosan a változást, az újítást kell keresnie, hiszen évről-évre változik a keret.

– Igyekszem a taktikai elemeket a csapatra szabni, tavaly is gyors kosárlabdát kellett játszanunk, mivel most is alacsonyak vagyunk, ezért ezt játsszuk idén is. Ebben persze benne van a hiba, de ez nem visel meg, mert ez benne van a játékban, biztatom is a srácokat, hogy ne álljanak le. A folytonosságot jelentheti az is, hogy már U18-as gyerekek is szerepet kapnak a csapatban. Bárki, aki U18-asként jött játszani a csapatban, befogadó közegre talált, nagyon érett gondolkodású srácok alkotják a csapatot – zárta Kiss Zsolt.