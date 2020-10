A forduló gólvadásza, Bertók Gábor

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Választásunk ezúttal az utóbbi hetekben remekelő Szentesi Kinizsi támadójára, a ContiTech-Apátfalva ellen mesterhármast jegyző Bertók Gáborra esett.

Ugyan a fordulóban két makói játékos is kiemelkedőt nyújtott, hiszen Gémes Bence háromszor, Juhász Jónás pedig ötször volt eredményes az UTC elleni 12-0-s győzelem alkalmával, ám választásunk mégis a szentesi Bertók Gáborra esett, hiszen a Kinizsi támadója egy jóval szorosabb meccsen vállalt főszerepet csapata győzelméből.

– Szerettük volna megszerezni a hatodik győzelmünket is – utalt kezdésként a Szentes csatára arra, hogy zsinórban öt győzelemmel a hátuk mögött várhatták az Apátfalva elleni mérkőzést. – Bealudtunk a meccs elején, a bekapott gól után azonban összekaptuk magunkat és irányítottuk a mérkőzést. Sajnálom, hogy úgy alakult a meccs vége, ahogy, bár kényszerű cserét is végre kellett hajtanunk, de ahogy az edzőnk is nyilatkozta, nem forgott veszélyben a győzelmünk, magunknak tettük picit nehézzé a végén – összegezte a szombati győzelmet Bertók Gábor.

A 32 éves támadó ezt megelőzően kétszer volt eredményes a bajnokságban.

– Egy beadás után lepattant a labda, majd Antman passzát közelről lőttem a kapuba. A másodiknál egy megpattanó beadást fejeltem vissza, ami a kapusról bepattogott, a harmadik gólom pedig szintén egy beadás után született, a léc alá lőttem a labdát – idézte fel góljait Bertók Gábor.

A Szentes zsinórban aratott hat győzelmének köszönhetően a dobogó harmadik fokán áll, szombaton pedig egy igazi rangadó vár rá, hiszen a bajnoki címre pályázó Makó vendégei lesznek a Kurca-partiak.

– Mostanra érett össze a csapatunk, érződik az a munka, amit belefektettünk a nyáron, illetve Koncz Zsolt fejben is helyre tette a csapatot. A cseréink is rendre úgy szálltak be, hogy hozzá tudtak tenni a meccshez, egységesek vagyunk. Nem feltartott kézzel megyünk Makóra, próbálunk meglepetést okozni szombaton. Hogy mire lehetünk képesek az idén? Egyelőre nem gondolkozunk előre, csak a következő meccs számít. Korábban is volt már egy jó fél évünk, amikor a dobogón álltunk, akkor viszont nem sikerült úgy a folytatás, rossz tavasz követte mindezt. Jó érzés persze, hogy harmadik helyen állunk, s jól hangzik, hogy hat meccset nyertünk zsinórban, de nem szabad elszállnunk, így kell játszanunk a továbbiakban is – zárta Bertók Gábor.