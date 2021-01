Alakul a jó alap a folytatáshoz

A jövő vasárnapi, Szentlőrinc elleni idegenbeli bajnoki folytatás előtt még egy felkészülési mérkőzést játszik a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapata: szombaton 12 órakor zárt kapuk mögött a Békéscsabát fogadja.

Azt nyugodtan ki lehet mondani, hogy a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője, Dragan Vukmir együtt élt a játékkal a Pécs elleni felkészülési mérkőzésen. Ha kellett, helyezkedést javított, dicsért, fegyelmezettséget, türelmet kért, és bizony a hangját is ki-eresztette a kispadtól távol lévők felé úgy, hogy az visszhangzott a Szent Gellért Fórum rendezvénytermének nagyjából 150 méterre lévő faláról.

És az is biztos, hogy ha kellett, akkor odahívta a játékosát az alapvonalhoz a meccs alakulása közepette, és elmagyarázta, hogyan is gondolta a játék bizonyos elemeit, a tolódást, a letámadást, a védekezést. Közben pedig buksit simogatott és nyugalomra intett.Azt mondják, az edzőmeccs eredménye másodlagos, ám az is igaz, hogy a felkészülési időszak közepén, amikor a labdarúgók a „térdükön járnak”, egy gól, egy győzelem igenis épít. Testet, lelket, csapategységet.

A Szeged a harmadik edzőmérkőzésén először talált be, rögtön háromszor is. Ha megnézzük az ellenfelek listáját, jól látható a törekvés: minőségi riválisok ellen érdemes gyakorolni. Ilyen volt a román I. osztály Arad (0-3), a magyar NB I.-ben szereplő Paks (0-1) és az NB II. másodikja, a Pécs is (3-2). De ilyen lesz szombaton délben a Békéscsaba is.

– Sok helyzetet dolgoztunk ki, ezenkívül eredményesek is voltunk. Amit kaptam a játékosoktól a találkozón, az egy jó alap a folytatáshoz – mondta a Pécs legyőzése után Vukmir.

A klub leigazolta a jobb oldalon több poszton bevethető Kővári Róbertet, aki 67 NB I.-es meccsen szerepelt eddig, és Paksról érkezik.