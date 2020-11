Az Algyő SK-nál nem tartanak a gyereklétszám csökkenésétől

Új sorozatunkban azt vizsgáljuk, hogyan éreztette hatását a koronavírus-járvány a megyei futballklubok körében. Bordány, Kistelek, Mindszent és Kiszombor után az ötödik részben Algyőn néztünk körül.

Az első célját teljesítette az Algyő SK labdarúgó-szakosztálya a tavasz folyamán, hiszen sikerült a tömegesítés az utánpótlásban. A koronavírus-járvány ugyan új kihívások elé állította ezt a klubot is, de a létszám tekintetében nem akadt problémája az Algyőnek: ebben persze nagy szerepe van a pályák mellett található Fehér Ignác Általános Iskolának is, ahonnan az utánpótlás népes része érkezik focizni, tulajdonképpen a szomszédba.

– Egyelőre csak az iskolára terjed ki az állományunk, de ezt nagyon jól sikerült tömegesíteni a tavasszal. A délutáni foglalkozások kényelmesek a szülőnek is, hiszen mi engedjük át a gyerekeket az iskolából a pályára, így ez a tömeg nekünk megmaradt. Nyáron ugyan eltűnt, de ez tavaly is jellemző volt, szeptemberrel, az iskola kezdésével berobban újra a létszámunk. U7-től U13-ig nemhogy megmaradt, hanem nőtt is a létszámunk, ám ahhoz, hogy a megyei I. osztályú felnőtt csapat alá utánpótlást tudjunk tenni, segítségre van szükségünk – ecsetelte Kárász Dávid, az Algyő SK utánpótlás szakmai vezetője.

Hozzátette, jelenlegi megállapodásuk értelmében az FK 1899 Szegedben futballozó legügyesebb gyerekekkel egészülhetnek ki a magasabb korosztályú utánpótláscsapatok Algyőn.

Az idősebb korosztályokban azonban nehéz megtartani az Algyőn futballozó gyerekeket, hiszen a szegedi klubok magasabb osztálybeli szereplést tudnak biztosítani nekik, ugyanakkor a klub célja nem titkoltan az, hogy hosszabb távon elérjék, hogy NB-s szintű utánpótlás legyen a településen.

– A tápéi pálya leterheltsége miatt lehetőséget tudunk biztosítani a gyerekeknek az edzésre. Most azon dolgozunk, hogy az alsóbb korosztályokban megtartott és folyamatosan jelen lévő tömeget az idősebb korosztályban is meg tudjuk tartani, de az öt-hat év, mire ez a munkafolyamat megvalósulhat – tette hozzá Kárász Dávid.

A jelenlegi vírushelyzet ter­mészetesen az algyőiek dolgát sem könnyíti meg: már csak azért sem, mert az algyői sport­iskolában több sportágat is kipróbálhatnak a gyerekek, így akár kajakozhat, vagy kézilabdázhat is a fiatal. Azonban ha a szabadtéri mozgást engedi majd a törvényi szabályozás a jövőben, akkor éppen előnybe is kerülhetnek a labdarúgók, de persze nem cél, hogy versenyezzenek a többi sporttal.

– Azt veszíthetjük a vírushelyzettel, hogy kollégák veszíthetik el az állásukat azzal, ha nincs edzés. Azt gondolom, a gyerekeket ugyanúgy visszakapjuk tavasszal, ha most el is veszítenénk őket egy téli zárással, ahogy erre volt példa a tavaszi karantén alatt is. A finanszírozást nagyobb problémának látom, a gazdasági kérdés nagyobb gondot jelenthet. Algyőn ingyenes a labdarúgás, komoly szolgálta­tással várjuk a gyerekeket, ez az állami és önkormányzati támogatásnak köszönhető. Ha ez veszélybe kerül, akkor be kell vezessük a szülői támogatást. Az azonban mindenképpen szerencsés, hogy a Fehér Ignác Általános Iskolába járó gyerekek tanóra keretein belül tudnak edzeni heti kétszer, ha pedig nem csukják be a pályát, akkor az ifjúsági csapatunk is a felnőttcsapattal együtt kezdi meg a felkészülést. A tavasszal már kipróbált online edzés mellett úgy látom, találkozhatunk a gyerekekkel a folytatásban is, így nem félek attól, hogy szakmai kárt szenvednénk – zárta Kárász Dávid.