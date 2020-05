Bemutatták a Szeged-Csanád GA új vezetőedzőjét

A Magyar Labdarúgó Szövetség tegnap esti, bajnokságokat lezáró döntése után vált hivatalossá, hogy a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését Joao Janeiro vezetőedzővel. Ma délután már be is mutatták a portugál tréner utódját, Dobos Barnát.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia új vezetőedzője gyógyszerészként végzett a SOTE-n és közgazdász diplomája is van. Edzőként széleskörű tapasztalatokkal bír: az NB II-ben és az NB I-ben is dolgozott. Februárig az élvonalban szereplő ZTE vezetőedzője volt, amely csapattal feljutott az NB I-be, korábban a Dunaújvárossal is véghez vitte ezt a bravúrt – mutatta be a klubhonlap a frissen igazolt szakembert.

– Egy erős gazdasági és sportszakmai háttér, valamint a közös akarat mind szükséges ahhoz, hogy reális cél legyen az élvonalba kerülés. Szeged, mint az ország egyik legnagyobb városa, infrastruktúrájával és ezzel a szeretettel, amivel a város a labdarúgás felé fordul, ezzel a szurkolótáborral mindenképpen megérdemelne egy elsőosztályú klubot, de lépésről lépésre szabad csak haladni. A rövidtávú cél, hogy az NB II-ben ott legyünk az élmezőnyben.”

A szakember civilben gyógyszerész, a járvány idején a családi patikában segített az embereknek. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosait sem kell bemutatni neki. Sokan voltak a játékosai a Dunaújvárosnál, illetve a Zalaegerszegnél is.

A fent említett két csapatot egyaránt az NB I-be vezette Dobos, a ZTE-nél februáig dolgozott, miután februárban felajánlotta lemondását, amit a tulajdonos elfogadott. A jövő szegedi csapatáról is szót ejtett bemutatása során.

– Az elsődleges, hogy minél eredményesebb legyen a csapat. Ezt az adott kerethez igazítva kell kihozni a játékosokból. Úgy gondolom, hogy Szeged vonzó lehet minden labdarúgónak, ezért bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy milyen együttessel tudunk nekivágni a következő szezonnak – árulta el a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ma bemutatott vezetőedzője, Dobos Barna.