Emlékezetes góllal nyertünk

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból elért hatalmas góljával győzött a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája első csoportmeccsén Törökországban, vasárnap pedig 18 órától a szerbeket 3-1-re felülmúló oroszokat fogadja Budapesten.

Megfogta a labdát, letette, mögé állt, türelmesen megvárta, hogy a bíró elvégezze a teátrális feladatait, majd nekifutott, és jobbal úgy lőtte el, hogy az nem pörgött, nem forgott, viszont érdekes ívet leírva a bal felső saroknál eltalálva a kapufát onnan a jobb alsóba pattant.

Szoboszlai Dominik fent leírt óriási találatával nyert a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája első csoportmérkőzésén Törökországban 1-0-ra. Nem elsősorban az volt különleges, hogy nyert a csapat, hanem az, hogy különösen az első félidőben csak egy válogatott volt a pályán, az pedig a magyar volt. Két kapufáig jutottunk, emellett több ígéretes beadás érkezett a kapu elé, a hazaiak pedig csak a 39. percben lőttek először kapura.

A törökök biztos Európa-bajnoki résztvevőként kísérletezhettek, több fiatalt, néhányszoros válogatott játékost bevetve fogadtak minket, ám a mieink mutatott játéka meglepte őket. Ebből csak a második félidő elején tudtak felocsúdni, akkor tudtak kisebb mezőnyfölényt vagy inkább csak veszélytelen labdatartást felmutatni. És ezután, a 80. percben jött az a bizonyos gól.

– Van olyan, amikor érzed, hogy jól eltalálod a labdát, és az gól lesz. Na, nekem ez megvolt, iszonyatosan jól eltaláltam a labdát, és a kapufáról bepattant szerencsére – nyilatkozta Szoboszlai Dominik a meccs után az M4 Sportnak. – Sokszor előfordul, hogy az egyik csapat esélyesebb a másiknál, most a törökök is úgy jöttek ki a pályára, hogy könnyű lesz, míg mi a célunkat szerettük volna elérni. Egymásra találtunk mint csapat a hiányzók ellenére is, és ahogy Szalai Ádám kérte mindenkitől, úgy lett: kifutottuk magunkat, végig hajtottuk, küzdöttük a mérkőzést, amelynek megvolt az eredménye.

Ezzel a sikerrel egy 36 éves átkot tört meg a válogatott: Törökországban legutóbb 1984-ben nyert a magyar nemzeti csapat egy barátságos mérkőzésen 6-0-ra.

– Az első félidőben az eddigi legjobb teljesítményt nyújtotta a válogatott, mióta én vagyok a szövetségi kapitány. Igazi csapatmunka volt ez a mai győzelem, ami önbizalmat ad a folytatáshoz – jelentette ki Marco Rossi, a magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya az MTI-nek, aki kifejtette, a törökök talán meg is lepődtek a választott taktikán. – Ez a rendszer igazából nem új, már játszottunk így kétszer. Az elmúlt tíz hónapban sok statisztikát néztünk át, és azt láttuk, ezzel a felállással nagyon kevés lehetőséget adtunk az ellenfélnek.

Vasárnap a sorozat második mérkőzése következik a szerbeket 3-1-re legyőző Oroszország ellen. Meglehet, a hódmezővásárhelyi Kecskés Ákos vagy a vajdasági Szőke Adrián ekkor kaphat szerepet.