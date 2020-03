Erőt és kitartást!

Immár tizenkét napja nem játszott tétmérkőzést a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, amely számára nem tudni, hogy mikor folytatódnak a bajnoki és Bajnokok Ligája-küzdelmek, ha egyáltalán folytatódnak. Juan Carlos Pastor vezetőedző szerint most az a legfontosabb, hogy mindenki megőrizze a jó egészségét.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Utoljára március 11-én magyarkupa-negyeddöntőben lépett pályára az újszegedi sportcsarnokban a MOL-PICK Szeged zárt kapuk mögött. A Ferencvá­ros elleni 43–29-es siker után az NB I és a BL felfüggesztésével a Pastor-csapat sem edzhet közösen, mindenki otthon, egyénileg készül.

– Számomra is minden szempontból nehéz ez a helyzet – árulta el a klubhonlapon Juan Carlos Pastor, utalva arra, hogy családja a világon negyedik legnagyobb mértékben fertőzött Spanyolországban él, míg ő to­­­vábbra is Szegeden tölti a mindennapjait. – A lényeg, hogy ol­­dódjon meg a probléma, amivel most az egész világ szembenéz. Ha túl leszünk ezen, akkor visszatérhetünk a normális életünkhöz. Hiányoznak az edzések, a meccsek, de most itthon kell maradni, az a legfontosabb. Hiányzik a család is, de rengeteget beszélek videochaten az édesanyámmal, barátokkal és edzőtársakkal is – folytatta.

A legtöbb időt természetesen a lakásában tölti Pastor. Filmeket, sorozatokat néz spanyol és angol nyelven. Ami a családját illeti, mindenki jól van Spanyol­országban, ahol szigorú intézkedéseket vezetett már be a kormány. Egyedül a felesége mozdul ki kutyát sétáltatni, két lánya távoktatásban vesz részt az egyetemen. – A legfontosabb dolgok ebben a pillanatban, hogy erősek maradjunk, és tu­­datosítsuk magunkban, hogy hamarosan jobb napok jönnek majd – mondta bizakodva.

A nap 24 órájában játékosai rendelkezésére áll ezekben a nehéz időkben is Juan Carlos Pastor, aki telefonon leginkább azokkal egyeztet, akik sérüléssel bajlódtak. Nem maradtak di­­cséret nélkül sem, ugyanis a tréner szerint a kézilabdázók mindent megtesznek, hihetetlen profi módon állnak a jelenlegi helyzethez.

– Nagyon bízom benne, hogy a szurkolóink is jól vannak. Le­­gyen mindenki erős, kitartó, és akkor elmúlik minden rossz. Egy család vagyunk! A családok pedig jó és erős közösséget alkotnak. Legyőzzük a járványt, és visszatérünk a megszokottakhoz, ismét jönnek a meccsek, és újból találkozhatunk – tekintett a jövőbe pozitívan Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője.