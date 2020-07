Indul a nyári labdarúgótorna Tiszaszigeten

Kialakult a végleges létszám, összesen 13 csapat ne­­vezett a 25. Sziget-kupa nyá­­ri hagyományos kispályás labdarúgótornára.

A tiszaszigeti általános iskola pályáján már ma megkezdődnek a nyílt kategóriában meghirdetett esemény, amelyen két négyes és egy ötös csoportot alakítottak ki a szervezők.

A mezőnyben megtalálha­­tó a címvédő Gumisziget, va­­lamint a tavaly negyedik Sziget­építő együttese is, illetve érdekes lehet a Ret FC Vojvodina együttese, amely nemrég Kiskunfélegyházán egy 16 csapatos tornán lett bronzérmes, a csapat hálóőre, Horváth Róbert pedig a legjobb kapus különdíját érdemelte ki.

Az 5+1-es csapatok 5×2 méteres kapura játszanak majd, és az ötfős csoportból az első há­­rom, a két kvartettből az első kettő, valamint a két harmadik közül a jobbik jut tovább a nyolc közé. Az esemény pénzdíjas, az összdíjazás 500 ezer forint.

A vasárnapi programban az egyenes kieséses szakasz mellett egy gálamérkőzést is rendeznek a jubileumi, negyedszázada tartó rendezvény kapcsán: a döntő előtt 18 órától a Honvéd öregfiúk a SZEOL öregfiúk ellen játszik, és a Honvédban várhatóan pályára lép Hamar, Lázár, Ke­nesei és Plókai, míg a szegedi csapatban többek között Dóra, Turján, Puskás, Csúri és Szabó B. is szerepet kaphat.

A program, 25. Sziget-kupa kispályás labdarúgótorna, péntek, A csoport, 19 óra: Road House Old Boys–Gumisziget, 19.40: Szigetépítő–Football Fanatics, 20.20: Football Fanatics–Gumisziget, 21 óra: Szigetépítő–Road House Old Boys, 21.40: Road House Old Boys–Football Fanatics, 22.20: Szigetépítő–Gumisziget.

Szombat, B csoport, 10 óra: Szitapont–Old Boys, 10.40: Szigetépítő Junior–Sziget Ifi, 11.20: Titkosrakéták–Szitapont, 12 óra: Old Boys–Szigetépítő Junior, 12.40: Sziget Ifi–Titkosrakéták, 13.20: Szitapont–Szigetépítő Junior, 14 óra: Sziget Ifi–Old Boys, 14.40: Titkosrakéták–Szigetépítő Junior, 15.20: Szitapont–Sziget Ifi, 16 óra: Old Boys–Titkosrakéták.

Szombat, C csoport, 17 óra: Mix Faktor–Battonya, 17.40: Ret FC Vojvodina–Papdi Virág, 18.20: Papdi Virág–Battonya, 19 óra: Ret FC Vojvodina–Mix Faktor, 19.40: Mix Faktor–Papdi Virág, 20.20: Ret FC Vojvodina–Battonya.

Vasárnap, 12 órától: ne­­gyeddöntők; 15.20-tól: elődöntők; 17.10: mérkőzés a 3. helyért, 18 óra: Honvéd–SZEOL öregfiúk, 18.50: döntő, 20 órától: az Abbabák fellépése.