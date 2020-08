Jöhet a megyei derbi a kupában, a Szeged és a Szentes is nyert

A férfi vízilabda magyar kupa fővárosi helyosztóin a Szegedi Vízilabda Egylet a Pécs ellen 13–9-re, míg a Metalcom Szentes az UVSE ellen 10–6-ra nyert, így csütörtökön 11.30-tól megyei derbin lesznek egymás ellenfelei a 9. pozícióért.

Utolsó napjához érkezett a férfi vízilabda magyar kupa idei kiírása, ma eldőlnek a helyezések. Szerdán büszkék lehettünk, hiszen a Metalcom Szentes és a Szegedi Vízilabda Egylet is nagyon magabiztos sikert aratott az UVSE és a Pécs ellen, az edzői értékelések is kifejezetten pozitívak. Az alsóház legjobbja tehát Csongrád-Csanád megyei csapat lesz, már csak az a kérdés, hogy a holnap 11.30-tól kezdődő, egymás elleni derbi végén a Tisza- vagy a Kurca-partiak örülhetnek a 9. helyezésnek.

Pellei Csaba, a Metalcom Szentes vezetőedzője: – Kiválóan védekeztünk nagyon sokáig, az első két bekapott gól is csak peches helyzetekből született, így folyamatosan és magabiztosan tudtuk növelni előnyünket. Hibátlan persze nem volt a játékunk, de a tervet megvalósítottuk, hiszen egy ilyen fiatal és gyors csapattal szemben nagyon kell figyelni a kapunk előtt. Fizikálisan erősebbek vagyunk az UVSE-nél, arra építettünk, hogy ez a különbség is kijöjjön a mérkőzés második felében. A megyei derbi szintén remek gyakorlási lehetőség, ezúttal sem a végeredmény lesz a legfontosabb, hanem a mutatott játék. A kupasorozat nekünk nagyon jól jött, hiszen egy alaposan átalakult kerettel rengeteget tudtunk élesben gyakorolni.

Szabó Zoltán, a Szegedi Vízilabda Egylet vezetőedzője: – Jól kezdtünk, majd végig kézben tartottuk a mérkőzést. Ezúttal is azt emelném ki, amit a legutóbbi kupahétvégén, vagyis hogy végig volt tartása a csapatnak, és mindig meg tudott újulni, ha volt egy kis hullámvölgy. Ezt egyre komolyabb erősségünknek érzem, korábban nem volt jellemző, viszont egy olyan kiegyensúlyozott bajnokságban, mint ami ránk vár, ez komoly fegyvertény. Objektív képet még nem kaptam arról, hogy mire képes a csapat, hiszen kulcsemberünk, Sánta Dániel rögtön a szezon első meccsén megsérült, majd Boros Tamás is. Nagy szó, hogy őket jól pótolta a társaság, mindenki annyi terhet vett át ehhez, amennyi kellett, a felelősség ilyen szintű átvállalása és a csapat közös teherviselése szintén dicséretes. Kiderült, hogy hosszabb időn át tudunk dominálni ki-ki mérkőzéseket, ami újabb öröm számomra, hiszen ez eddig nem volt jellemző. A Szentes elleni derbire nehéz mit mondani, hiszen a kupa sorozatterhelése miatt minden csapat az utolsókat rúgja fizikálisan, de ettől még jó meccs lehet belőle, főleg, ha a felsorolt pozitívumok ezúttal is érvényesülnek.

Férfi vízilabda magyar kupa a 9-12. helyért, Szegedi VE–Pécs 13–9, szegedi gólszerzők: Kürti 4, Palotás 3, Kiss Cs. 2, Mekkel 2, Somlai 1, Baj 1; UVSE-Metalcom Szentes 6-10, szentesi gólszerzők: Kókai 3, Hegedűs 2, Fülöp 2, Garancsy 1, Somogyi 1, Bozó 1.