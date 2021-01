Jönnek majd a gólok is

Két edzőmérkőzésen van túl a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata, amelynek edzője, Dragan Vukmir elégedett az eddigiekkel, viszont továbbra sem engedi a lazítást.

A január 31-én folytatódó NB II.-es labdarúgó-bajnokság előtt már csak szűk két hét áll a csapatok rendelkezésére a felkészülésben. A Szeged-Csanád GA eddig két edzőmérkőzést ját­­szott: a román első osztályú Aradtól 3–0-ra, az NB I.-es Pakstól 1–0-ra kapott ki hazai környezetben.– Kevés az idő, a négy hét, de túl vagyunk két héten és két felkészülési mérkőzésen – nyilatkozta lapunknak Dragan Vukmir, a csapat vezetőedzője. – Az erőnlétet építjük, és pozitívan látom a helyzetünket.

Két erős ellenfelünk volt, ráadásul a második hét mindig nehezebb, de a srácok mindent odatettek, és az is lényeg, hogy senki sem sérült meg, és mindenki egészséges. Ahogy közeleg a bajnoki rajt, úgy válnak ezek a dolgok fontossá. Mindenkire szükség van, és akad miben javulnunk, de szerintem nem rossz az út, amelyen járunk.

A Paks elleni legutóbbi edzőmérkőzésen két új játékos tűnt fel a kezdőben. Paksról a jobb oldali védő Kővári Róbert (25), Felcsútról pedig a belső védő Papp Milán (19) játékát figyelte a szakmai stáb.

– Az a célunk, hogy versenyhelyzet legyen minden poszton – mondta Vukmir. – A téli időszakban szűk a piac, és meglátjuk, mi lesz velük, de nem volt rossz egyik labdarúgó játéka sem. Van még lemaradásuk. A következő két hétben is tartjuk ezt a tempót, a bajnokság ugyanis hosszú, és nekünk muszáj jó állapotban lennünk. Kemény munka lesz, a jövő héten talán egy kicsit frissítünk.

A Szeged-Csanád GA a két edzőmeccsén még nem szerzett szabályos gólt.

– Volt lehetőségünk, pláne a Paks ellen, de egyelőre a csapatjátékot építjük, és most mindenki arra koncentrál – vélte Vukmir. – Ha ez kialakul, jön majd a gól is. Persze kár, hogy nem találtunk be, hiszen a gól a lényege a futballnak. Volt kapufánk, lesről elért találat, helyzetek, kaput eltaláló lövések, azaz az első osztályú riválisok ellen is eljutottunk az ellenfél kapujáig, akadtak helyzeteink.

A csapat szerdán 13 órától zárt kapuk mögött az NB II.-es Pécset fogadja a Szent Gellért Fórumban, majd szombaton 11 órától a Békéscsabát látja vendégül. A csabaiak a héten Algyőn edzőtáboroznak, és szerdán 18 órától az Algyő ellen is pályára lépnek.