Kemény hetek várnak a Naturtex-SZTE-Szedeákra az alapszakasz végén

A magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt háromhetes szünet honol a férfi kosárlabda NB I/A csoportjában. A Naturtex-SZTE-Szedeák játékosai kaptak egy kis szünetet, mostantól azonban már újra dolgoznak, és komoly kihívások előtt áll a csapat a bajnokság folytatásában.

Három hét telik el bajnoki mérkőzés nélkül a Naturtex-­SZTE-Szedeák számára, hiszen a magyar férfi kosárlabda-válogatott előbb csütörtökön az Európa-bajnokság címvédőjét, Szlovéniát fogadja Szombathelyen, majd vasárnap az ukránok elleni idegenbeli meccsel folytatja az Eb-selejtezőket. A szakmai stáb engedett egy kis pihenőt is a kerettagoknak, így például az amerikai center, Brian Asbury hazautazhatott, és találkozhatott a kislányával.

Hétőfőtől azonban már teljes kerettel készül tovább a csapat: pontosabban egy hiányzó láncszem akad még, hiszen a Szedeák Cameron Naylor távozását követően keresi a negyedik külföldi játékosát. Az átigazolási időszak egyébként február 21-én zárul, azaz a napokban teljessé válik a keret, amellyel felveheti a harcot a bennmaradást illetően a szegedi csapat.

Merthogy nagyon kemény hónap előtt áll a Szedeák, amely a tabellán előtte álló négy csapat közül hárommal is találkozik az alapszakaszból hátralévő hét forduló során. Az alsóház elkerülésére már kevés esély mutatkozik, azonban azokkal a csapatokkal, amelyek szintén az alsóházban folytatják majd a bajnokságot, még összesen háromszor játszik majd Szrecsko Szekulovics csapata (kivéve, ha ez a csapat a Kecskemét lesz, mert velük az alapszakaszbeli két meccset már letudták Vágvölgyi Ákosék), azaz gyorsan lehet zárkózni, és el lehet tüntetni a jelenlegi négygyőzelemnyi hátrányt a riválisokkal szemben – ami azért is lenne fontos, mert a kiírás értelmében bárhogy is alakul a szezon, a tizenharmadik és tizennegyedik helyezett két győzelemig tartó párharca dönt a kiesésről, itt pedig már nincs jelentősége annak, mi történt a szezon korábbi részében.

Ez persze még rengeteg va­­riációt tartogat, és pillanatok alatt változhat a helyzet, hiszen a február 29-i folytatást követően (amikor a lemondott szövetségi kapitány, az említett két Eb-selejtezőn a válogatottól búcsúzó Sztojan Ivkovics által irányított Kaposvár jön Szegedre) márciusban összesen hat meccs vár a Szedeákra, amely átáll a heti kétmeccses ritmusra, és letudja az alapszakaszt, ez pedig már egészen más munkát és játékot igényel majd.