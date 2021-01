Koptatnák már a hangszálaikat

Új elnök és régi célok a Csak Előre A Szegedi Kézilabdáért Egyesületnél. Négy év után Csapó Attilát Varga Gábor váltotta akkor, amikor a szurkolói csoport alapkövét, a mérkőzéseken buzdítást a koronavírus-járvány már hosszú hónapok óta nem engedi.

Az utolsó igazán nagy meccs, amelyen még korlátozások nélkül részt vehettek a szurkolók, az a MOL-PICK Szeged Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-találkozója volt. Örökre emlékezetes összecsapás ma­­rad ez minden Tisza-parti szimpatizáns számára, hiszen Joan Canellas és Mikler Roland vezérletével hatgólos hátrányból nyert 32–29-re a MOL-PICK az újszegedi sportcsarnokban.

– Azt hiszem, minden PICK-­szurkoló nevében mondhatom, hogy nagyon szeretnénk már újra meccsre járni, mert az otthonról szurkolásnál már csak az a rosszabb, ha nincs mérkőzés. Elképesztően ki vagyunk éhezve rá, hogy a csarnokban koptathassuk a hangszálainkat – árulta el lapunknak a Csak Előre A Szegedi Kézilabdáért Egyesület új elnöke, Varga Gá­­bor.

A 2016-ban alakított szurkolói csoport első elnöke Csapó Attila volt, aki 2020-ban le­mondott, hivatalosan pedig novembertől Varga Gábor váltotta a pozícióban.

– Négy éve tízen alapították meg a Csak előrét, most pedig már közel 100 tagunk van. Két alelnöke lett a csoportnak, Szarka Attila és Gajdos Tibor. Továbbra is az a cél, hogy mi­­nél népesebb szurkolótáborunk legyen, a lehető legtöbben kísérjük el a csapatot az idegenbeli mérkőzésekre is. Viszont ezeket az alapcéljainkat alaposan felülírja a koronavírus-járványhelyzet – utalt ezzel arra, hogy a 2020–2021-es bajnoki és BL-találkozókat szinte mind zárt kapuk mögött játszotta le a Szeged, azonban ezeken is próbálta magát megmutatni a szurkolói csoport.

– A csapat vezetésével egyeztetve minden hazai meccsre próbáltunk molinókat kihelyezni, hogy lássa a csapat, otthonról is mellettük állunk. Ennek van egy logisztikája, mert nem csak a MOL-PICK

Szeged használja az újszegedi sportcsarnokot. Illetve nyáron a távozó játékosoktól is elköszöntünk az előző évekhez hasonlóan, a sajtófőnök, Süli Róbert segítségével juttattunk el ajándékot a játékosoknak. Azt különösen sajnálom, hogy Csirótól, Alen Blazevictől nem tudtunk méltóképpen elbúcsúzni, miután nyolc idényt követően távozott tőlünk – mesélte Varga Gábor.

A két ünnep között rendezett BL négyes döntőről pedig úgy vélekedett, az európai szövetség részéről a legjobb eredmény született, hiszen „egy meghívásos karácsonyi tornán német csapat nyert”.